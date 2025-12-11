يران كاسىپكەرلەرىنىڭ ماڭعىستاۋدا بىرلەسكەن ەكونوميكالىق ايماق قۇرۋ ۇسىنىسىن قولدايمىز - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان يران كاسىپكەرلەرىنىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسى اۋماعىندا بىرلەسكەن ەركىن ەكونوميكالىق ايماق قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قولدايدى. بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز يراندى وڭتۇستىك-شىعىس ازياعا جانە افريكا قۇرلىعىنا شىعاتىن قاقپا رەتىندە قاراستىرامىز. وسى مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، يران باسشىلىعىنا بەندەر-ابباس قالاسىنداعى شاحيد-رادجاي پورتىنان قازاقستانعا جەر تەلىمىن بەرگەنى ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىمدى ءبىلدىردىم. بۇل قادام ەكى ەل ىقپالداستىعىن ودان ارى نىعايتا تۇسەتىنى ءسوزسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ءوڭىرارالىق بايلانىستار ءوزارا ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرۋگە تيىستىگىن باسا ايتتى.
- قازىر قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وبلىسى مەن يراننىڭ پروۆينتسيالارى اراسىندا سەرىكتەس قاتىناس ورناعان. ءبىز يران كاسىپكەرلەرىنىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسى اۋماعىندا بىرلەسكەن ەركىن ەكونوميكالىق ايماق قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قۇپتايمىز. بۇل قادام قازاقستاندا يران شيكىزاتىنان دايىن ءونىم جاساۋعا، ونى ايماق ەلدەرىنە تاراتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
كەيىننەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
سونىمەن قاتار كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداپ، 8 قۇجاتقا قول قويىلدى.