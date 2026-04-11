يران دەلەگاتسياسى يسلامابادقا كەلدى
استانا. KAZINFORM - يران ۇكىمەتتىك دەلەگاتسياسى ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەر وتكىزۋ ءۇشىن يسلامابادقا كەلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
يراندىق مەملەكەتتىك ب ا ق مالىمەتىنشە، دەلەگاتسيانى موحامماد-باگەر گاليباف باسقارادى. قۇرامىندا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي، قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وكىلى الي-اكبار احماديان، ورتالىق بانك باسشىسى ابدولناسەر حەمماتي جانە پارلامەنت دەپۋتاتتارى بار.
ايتا كەتەيىك، يران سوڭعى ساتكە دەيىن كەلىسسوزدەرگە قاتىساتىنىن ناقتى راستاعان جوق. بۇعان دەيىن رەسمي تۇلعالار، سونىڭ ىشىندە گاليباف جاريالانعان ءبىتىم شارتتارى تولىق ورىندالماعانىن، اسىرەسە ليۆانداعى اسكەري ءىس-قيمىلداردىڭ توقتاماعانىن مالىمدەگەن.
سونىمەن قاتار، يران ورمۋز بۇعازىن جابىق كۇيدە ۇستاپ وتىر، بۇل ءبىتىمنىڭ تۇراقتىلىعىنا كۇمان تۋدىرادى.
ا ق ش دەلەگاتسياسىن دجەي دي ۆەنس باستاپ كەلەدى. ول قازىرگى ۋاقىتتا يسلامابادقا ۇشىپ بارا جاتىر. ۇشۋ بارىسىندا ونىڭ ۇشاعى پاريجدە جانارماي قۇيۋ ءۇشىن توقتاعان.
پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف كەلىسسوزدەردىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ، ولاردىڭ ناتيجەسى ايماقتا بەيبىت شەشىمنىڭ بولاشاعىن ايقىندايتىنىن ايتتى.
- بۇل كەلىسسوزدەر قاقتىعىستىڭ بەيبىت جولمەن شەشىلۋ-شەشىلمەۋىن انىقتايتىن كەزەڭ بولادى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ۆەنس كەلىسسوزدەرگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، ا ق ش يران ادال ارەكەت ەتكەن جاعدايدا ديالوگقا دايىن ەكەنىن اتاپ وتكەن. سونىمەن قاتار، دونالد ترامپ كەلىسسوزدەر بويىنشا ناقتى تاپسىرمالار بەرگەنى ايتىلدى.