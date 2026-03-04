20:42, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
يران بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن قاقتىعىستى رەتتەۋگە شاقىردى
استانا. قازاقپارات- تاياۋ شىعىستاعى قارۋلى قاقتىعىستى توقتاتۋ ءۇشىن حالىقارالىق دەڭگەيدە شەشىم قابىلدانۋى كەرەك. بۇل مىندەتتى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اتقارۋعا ءتيىس. يراننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەمە جاساپ، وسىنداي تالاپ قويدى.
بۇل تۋرالى «فارس» اگەنتتىگى حابارلادى. ويتكەنى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتيىستى شەشىمدەر قابىلداۋعا قۇزىرى بار مەكەمە. رەسمي تەگەران حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى جاعدايدىڭ ودان ءارى ۋشىعۋىنا جانە باسقا ەلدەردىڭ اۋماعىندا قاقتىعىستىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋگە شاقىردى. ا ق ش بيلىگى رەسمي مالىمدەمەگە قاتىستى ازىرگە جاۋاپ قاتقان جوق.