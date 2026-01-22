يران بيلىگى نارازىلىق كەزىندە قازا تاپقاندار سانىن العاش رەت جاريالادى
استانا. KAZINFORM - جاپپاي نارازىلىق اكسيالارى باستالعاننان بەرى العاش رەت قۇرباندار سانى تۋرالى رەسمي ەسەپ جاريالاندى. ول شەتەلدىك ادام قۇقىقتارى ۇيىمدارى جاريالاپ وتىرعان سانداردان ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى،
يراننىڭ رەسمي ب ا ق- تارىنىڭ مالىمەتىنشە، يراننىڭ ازاپ شەگۋشىلەر مەن ارداگەرلەر ىستەرى جونىندەگى قورى سوڭعى اپتالاردا بولعان وقيعالاردا 3117 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى.
مالىمدەمەدە ولاردىڭ 2427 ءسى بەيبىت تۇرعىن مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى بولعانى اتالدى. ازاپ شەگۋشىلەر مەن ارداگەرلەر قورى - 1979 -جىلى يسلام رەسپۋبليكاسى قۇرىلعان كۇننەن باستاپ قازا تاپقانداردى باقىلاپ كەلە جاتقان مەملەكەتتىك قۇرىلىم.
قوردىڭ ناقتىلاۋىنشا، اقپارات ەلدىڭ سوت جۇيەسىمەن بايلانىستى يراننىڭ سوت مەديتسيناسى ۇيىمىنىڭ دەرەكتەرىنە نەگىزدەلگەن. بۇل رەتتە وقيعالار «لاڭكەستىك وقيعالار» رەتىندە جىكتەلىپ، قازا تاپقانداردىڭ ەداۋىر بولىگى رەتسىز اتىس پەن زورلىق-زومبىلىقتىڭ قۇربانى بولعان «ءوتىپ بارا جاتقان ادامدار» دەپ سيپاتتالدى. سونداي-اق شەرۋشىلەردىڭ ءبىر بولىگىن كوپشىلىك اراسىندا «ۇيىمداسقان تەرروريستىك ەلەمەنتتەر» ولتىرگەنى ايتىلدى.
بۇل 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا باستالعان نارازىلىقتاردان بەرگى شىعىن تۋرالى العاشقى رەسمي مالىمدەمە. نارازىلىقتار الدىمەن تەگەراندا ەكونوميكالىق جاعدايدىڭ ناشارلاۋى، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ كۇرت تومەندەۋى جانە ينفلياتسيانىڭ ءوسۋى اياسىندا باستالىپ، كەيىن ەلدىڭ باسقا قالالارىنا تارادى.
بۇعان دەيىن شەتەلدىك ادام قۇقىقتارى ۇيىمدارى ايتارلىقتاي جوعارى باعالاردى جاريالاعان بولاتىن.
اتاپ ايتقاندا، يران ۇكىمەتىن سىنايتىن ا ق ش- تا ورنالاسقان HRANA اقپارات اگەنتتىگى 4500-دەن استام ادامنىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى. ۇيىم ولاردىڭ كوپشىلىگى نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر بولعانىن مالىمدەدى.
يران بيلىگى، سونىڭ ىشىندە پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيان مەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي بۇعان دەيىن مۇنداي بولجامداردى اشىق تۇردە جوققا شىعارعان.
يراننىڭ سوڭعى شاحىنىڭ ۇلى رەزا پەحليەۆيدىڭ ارەكەت ەتۋگە شاقىرۋىنان كەيىن نارازىلىق بەلسەندىلىگى مەن كوشەدەگى قاقتىعىستار كەڭەيىپ، بيلىك ا ق ش پەن ءيزرايلدى «تارتىپسىزدىكتەردى قوزدىرۋشىلاردى» جانە مەملەكەتتىك جانە جەكە مەنشىك نىساندارعا شابۋىلداردى قولدادى دەپ ايىپتادى. پوليتسيا جۇزدەگەن ادامنىڭ تۇتقىندالعانىن حابارلادى. ال سوت ورگاندارى زورلىق- زومبىلىق پەن ۆانداليزمگە قاتىسقاندارعا ەشقانداي جەڭىلدىك جاسامايتىنىن مالىمدەدى.
وسىعان بايلانىستى ا ق ش جانە بىرنەشە ەۋروپالىق ەل يرانعا قارسى جاڭا سانكتسيالار ەنگىزىپ، بيلىكتى «نارازىلىق اكسيالارىن قاتال باسىپ تاستادى» دەپ ايىپتادى. ەۋروپارلامەنت يراندىق ديپلوماتتارمەن بايلانىسىن شەكتەدى، ال يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترىن داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمعا شاقىرۋ كەرى قايتارىلدى.
رەسمي مالىمەت جاريالانعان سوڭ يراننىڭ جوعارعى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءوزىنىڭ بارلاۋ قىزمەتتەرى سوڭعى اپتالارداعى وقيعالاردى ماۋسىم ايىندا بولعان 12 كۇندىك سوعىستىڭ جالعاسى رەتىندە باعالاعانىن جانە ا ق ش پەن يزرايلدى جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا كىنالاپ، ولاردى قوعامدىق بىرلىكتى بۇزۋعا جانە ەلدىڭ «ۇلتتىق ەركىن بۇزۋعا» تىرىستى دەپ ايىپتاعانىن مالىمدەدى.