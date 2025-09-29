يران ب ۇ ۇ سانكسيالارىنىڭ قايتا كۇشىنە ەنۋىنە قاتاڭ جاۋاپ بەرەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - تەگەران يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى ب ۇ ۇ سانكسيالارى قايتا كۇشىنە ەنگەن سوڭ «قاتاڭ ءارى لايىقتى جاۋاپ» بەرەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ 28 -قىركۇيەكتە تاراتقان مالىمدەمەسىندە: «يسلام رەسپۋبليكاسى ءوز قۇقىقتارى مەن ۇلتتىق مۇددەلەرىن تاباندى تۇردە قورعايدى. حالىقتىڭ مۇددەلەرى مەن قۇقىقتارىنا قارسى كەز كەلگەن ارەكەتكە قاتاڭ ءارى لايىقتى جاۋاپ بەرىلەدى»، - دەلىنگەن.
سونىمەن قاتار يران حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى سانكسيالارعا قارسى تۇرۋعا شاقىردى.
تەگەراننىڭ پىكىرىنشە، ولاردى قايتا ەنگىزۋ «قۇقىقتىق تۇرعىدان نەگىزسىز ءارى قابىلداۋعا بولمايتىن قادام».
ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ يرانعا قاتىستى سانكسيالارى 28 -قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى قايتا كۇشىنە ەندى. بۇل شەكتەۋلەر 2015 -جىلى تەگەراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا بايلانىستى قول قويىلعان بىرلەسكەن جان-جاقتى ءىس-قيمىل جوسپارى اياسىندا توقتاتىلعان بولاتىن. اتالعان كەلىسىمدە يران تاراپىنان ەلەۋلى بۇزۋشىلىقتار انىقتالسا، سانكسيالاردىڭ قايتا ەنگىزىلەتىنى قاراستىرىلعان ەدى.
2018 -جىلى ا ق ش- تىڭ سول كەزدەگى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەلىن كەلىسىمنەن شىعارىپ، تەگەراندى مىندەتتەمەلەرىن ورىندامادى دەپ ايىپتاپ، جاڭا سانكسيالار ەنگىزگەن بولاتىن. وسىدان كەيىن يران كەلىسىم اياسىنداعى ءوز مىندەتتەمەلەرىن بىرتىندەپ ورىنداۋدان باس تارتىپ، يادرولىق نىسانداردا ۋران بايىتۋدى قايتا باستادى.
ا ق ش بيلىگىنىڭ باعالاۋىنشا، يران كەلىسىمدە بەلگىلەنگەن نورمانى ءتورت ەسەگە اسىرىپ وتىر.
2025 -جىلعى تامىز ايىنىڭ سوڭىندا ۇلى بريتانيا، گەرمانيا جانە فرانسيا سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنا جانە قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنا جولداعان حاتىندا تەگەراندى بىرلەسكەن جان-جاقتى ءىس-قيمىل جوسپارى شارتتارىن ورىندامادى دەپ ايىپتاپ، سانكسيالاردى قايتا ەنگىزۋدى تالاپ ەتتى. وسىلايشا ولار يادرولىق كەلىسىمدە كورسەتىلگەن «سانكسيالاردى اۆتوماتتى تۇردە قايتا ەنگىزۋ تەتىگىن» (Snapback) ىسكە قوستى، ول سانكسيالاردى جەدەل قالپىنا كەلتىرۋدى كوزدەيدى.
ايتا كەتەيىك، جۇما كۇنى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى رەسەي مەن قىتاي ۇسىنعان يرانعا قارسى سانكسيالاردى قايتا قالپىنا كەلتىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋ جونىندەگى قاراردى قابىلداي المادى. قاراردى ءتورت مەملەكەت (الجير، قىتاي، پاكىستان جانە رەسەي) قولداپ داۋىس بەرسە، توعىز دەلەگاتسيا ( ۇلى بريتانيا، دانيا، فرانسيا، گرەكيا، پاناما، سەررا-لەونە، سلوۆەنيا، سومالي) قارسى بولدى، ال گايانا مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى قالىس قالدى.