يران ميلليوننان استام ادامدى اسكەر قاتارىنا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - تەگەران ەسكالاتسيا قاۋپى تونگەن جاعدايدا ۇزاققا سوزىلعان قاقتىعىسقا دايىن ەكەنىن كورسەتتى.
Tasnim اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جاعدايدان حاباردار اسكەري دەرەككوزگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلاۋىنشا، يران ا ق ش- پەن جەردەگى قاقتىعىسقا ءبىر ميلليوننان استام جاۋىنگەردى جۇمىلدىردى.
ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ا ق ش وپەراتسيالارىنىڭ قىزۋ تالقىلانۋىنا بايلانىستى يراندا اسكەر جۇمىلدىرۋ بەلسەندىلىگى كۇشەيىپ، ارميا، يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ ساقشىلار كورپۋسى جانە «باسيدج» قۇرىلىمدارى قاتارىنا ەرىكتىلەردىڭ ايتارلىقتاي اعىنى تىركەلگەنى حابارلاندى.
تەك بەلسەندى اسكەري قىزمەتكەرلەر عانا ەمەس، قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە قوسىلۋعا ءوتىنىش بەرگەن جاستار دا شايقاسقا قاتىسۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى.
- ا ق ش ورمۋز بۇعازىن اشقىسى كەلەدى، بۇل قالىپتى جاعداي. ءبىز ولاردىڭ ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋعا دا، بۇعازدى جابىق ۇستاۋعا دا دايىنبىز» - دەپ حابارلاعان اگەنتتىك دەرەككوز ءسوزىن كەلتىرەدى.
باسىلىم جۇمىلدىرۋ قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى مەن يرانعا سىرتقى قىسىم جاساۋ ارەكەتتەرىنە جاۋاپ رەتىندە قاراستىرىلىپ جاتقانىن اتاپ كورسەتەدى.
يران بيلىگى تاراپىنان بۇل حابارلامالار رەسمي تۇردە راستالعان جوق.
ءبىز بۇعان دەيىن Axios باسىلىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ا ق ش يرانعا قارسى «سوڭعى سوققى» نۇسقالارىن قاراستىرىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك. سونىمەن قاتار، يران ا ق ش وپەراتسياسىنىڭ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق اياسىندا حارگ ارالىنىڭ قورعانىسىن كۇشەيتىپ جاتىر.