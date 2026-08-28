يراكتا ءشول دالاعا كوشەت وتىرعىزىلا باستادى
استانا. قازاقپارات - يراكتا 90 شاقىرىمداي ءشول دالاعا كوشەت وتىرعىزىلا باستادى. جوبا كەربەلا قالاسىنىڭ ماڭىندا جۇزەگە اسىرىلۋدا. شارا قۋاڭشىلىقتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان. الداعى 4 جىلدا 1 ميلليون اعاش وتىرعىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل جەردىڭ توزۋىنىڭ الدىن الىپ، ايماقتاعى بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋعا سەپتەسەدى. كەلەشەكتە اۋداندى جىل قۇستارى مەكەندەيتىن قولايلى ورتاعا اينالدىرۋ دا ويدا بار، - دەيدى ماماندار. ال ەن دالاداعى اعاشتاردى سۋارۋ ءۇشىن جەر استى سۋلارى پايدالانىلادى.
24.kz