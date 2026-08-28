KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يراكتا ءشول دالاعا كوشەت وتىرعىزىلا باستادى

    استانا. قازاقپارات - يراكتا 90 شاقىرىمداي ءشول دالاعا كوشەت وتىرعىزىلا باستادى. جوبا كەربەلا قالاسىنىڭ ماڭىندا جۇزەگە اسىرىلۋدا. شارا قۋاڭشىلىقتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان. الداعى 4 جىلدا 1 ميلليون اعاش وتىرعىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    құмды дауыл
    Фото: freepik.com

    بۇل جەردىڭ توزۋىنىڭ الدىن الىپ، ايماقتاعى بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋعا سەپتەسەدى. كەلەشەكتە اۋداندى جىل قۇستارى مەكەندەيتىن قولايلى ورتاعا اينالدىرۋ دا ويدا بار، - دەيدى ماماندار. ال ەن دالاداعى اعاشتاردى سۋارۋ ءۇشىن جەر استى سۋلارى پايدالانىلادى.

     24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور