يراك پرەمەر-ءمينيسترى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شۇعىل وتىرىسىن شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يراك بيلىگى قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى شۇعىل كونسۋلتاتسيالار وتكىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يراك پرەمەر-ءمينيسترى ءالي از-زايدي سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ەلگە جاسالعان اۋە شابۋىلدارىنان كەيىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ شۇعىل وتىرىسىن وتكىزۋدى تاپسىردى. بۇل تۋرالى يراك قاۋىپسىزدىك باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ يراكتىڭ INA اقپاراتتىق اگەنتتىگى حابارلادى.
مالىمدەمەدە كەزدەسۋدەن كەيىن بيلىك ورگاندارىنىڭ وقيعالار مەن قابىلدانعان شەشىمدەر تۋرالى ەگجەي-تەگجەيلى ەسەپ جاريالايتىنى اتاپ ءوتىلدى.
ەسكە سالساق، سارسەنبىدە ساۋد ارابياسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى ساۋد ارابياسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىمەن (CENTCOM) بىرلەسىپ يراكتاعى يران قولداعان جاساق نىساندارىنا شابۋىل جاساعانىن حابارلادى.
ەر-رياد بۇل وپەراتسيانىڭ كورولدىكتىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان درون شابۋىلدارىنا جاۋاپ رەتىندە جاسالعانىن مالىمدەدى.
ءوز كەزەگىندە يراكتىڭ حالىقتىق موبيليزاتسيا كۇشتەرى (ح م ك) جەتى پروۆينسيا - باعداد، ۆاسيت، نينيەۆيا، باسرا، كيركۋك، كەربالا جانە ديالاداعى شتاب-پاتەرلەرىنە شابۋىل جاسالعانىن مالىمدەدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ولاردىڭ كەم دەگەندە 20 جاۋىنگەرى قازا تاۋىپ، تاعى 32-ءسى جارالانعان. ۇيىم شابۋىلدى يراك ەگەمەندىگىن بۇزۋ جانە «قاۋىپتى ەسكالاسيا» دەپ اتادى.
وسىعان دەيىن يراك بيلىگى ساۋد ارابياسىنىڭ رەسپۋبليكا اۋماعىنان ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ۇشىرىلعانى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ جۇمىستارىن باستاعانىن حابارلادىق.
سونداي-اق ساۋد ارابياسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە تولىق قۇقىلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ال ا ق ش يراكتى يرانعا قولداۋ ءبىلدىردى دەپ ەسەپتەيدى.