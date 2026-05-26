مەيرامحانالاردا مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا تىيىم سالىندى - ۇكىمەت وتىرىسى
استانا. قازاقپارات -11-سىنىپ تۇلەكتەرىنە اتتەستاتتاردى سالتاناتتى تابىستاۋ ءراسىمى 17-18 ماۋسىمدا وتەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءمالىم ەتتى.
- الداعى ۋاقىتتا-29 -مامىر مەن 15-ماۋسىم ارالىعىندا 9-جانە 11-سىنىپ بىتىرۋشىلەرىنىڭ قورىتىندى اتتەستاتتاۋى وتەدى. ەمتيحانداردىڭ اشىقتىعى مەن اكادەميالىق ادالدىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ماتەريالدار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا تىكەلەي ەمتيحان كۇنى جولدانادى،- دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.
سونىمەن قاتار ول 11-سىنىپ تۇلەكتەرىنە اتتەستاتتاردى سالتاناتتى تابىستاۋ ءراسىمى 17-18-ماۋسىم كۇندەرىنە جوسپارلانعانىن ايتتى. ءىس-شارالاردى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ بازاسىندا وتكىزۋ تاپسىرىلدى.
- مەيرامحانالاردا، كافەلەردە، بانكەت زالدارىندا مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا جانە زاڭسىز قاراجات جيناۋعا تىيىم سالىندى. وسىعان بايلانىستى وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى قابىلداندى. اكىمدىكتەر بۇل ماسەلەنى ىشكى ىستەر ورگاندارىمەن بىرلەسىپ قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاۋى وزەكتى،-دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، 25-مامىردا ەل مەكتەپتەرىندە 2025-2026 وقۋ جىلى اياقتالدى.