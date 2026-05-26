KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەيرامحانالاردا مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا تىيىم سالىندى - ۇكىمەت وتىرىسى

    استانا. قازاقپارات -11-سىنىپ تۇلەكتەرىنە اتتەستاتتاردى سالتاناتتى تابىستاۋ ءراسىمى 17-18 ماۋسىمدا وتەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءمالىم ەتتى.

    Жұлдыз Сүлейменова
    Фото: Үкімет

    - الداعى ۋاقىتتا-29 -مامىر مەن 15-ماۋسىم ارالىعىندا 9-جانە 11-سىنىپ بىتىرۋشىلەرىنىڭ قورىتىندى اتتەستاتتاۋى وتەدى. ەمتيحانداردىڭ اشىقتىعى مەن اكادەميالىق ادالدىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ماتەريالدار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا تىكەلەي ەمتيحان كۇنى جولدانادى،- دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.

    سونىمەن قاتار ول 11-سىنىپ تۇلەكتەرىنە اتتەستاتتاردى سالتاناتتى تابىستاۋ ءراسىمى 17-18-ماۋسىم كۇندەرىنە جوسپارلانعانىن ايتتى. ءىس-شارالاردى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ بازاسىندا وتكىزۋ تاپسىرىلدى.

    - مەيرامحانالاردا، كافەلەردە، بانكەت زالدارىندا مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا جانە زاڭسىز قاراجات جيناۋعا تىيىم سالىندى. وسىعان بايلانىستى وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى قابىلداندى. اكىمدىكتەر بۇل ماسەلەنى ىشكى ىستەر ورگاندارىمەن بىرلەسىپ قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاۋى وزەكتى،-دەدى مينيستر.

    ايتا كەتەيىك، 25-مامىردا ەل مەكتەپتەرىندە 2025-2026 وقۋ جىلى اياقتالدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور