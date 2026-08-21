يرانعا قول ۇشىن سوزعان مەملەكەت - ا ق ش- تىڭ جاۋى - سكوت بەسسەنت
استانا. قازاقپارات - يرانعا قول ۇشىن سوزعان مەملەكەت - ا ق ش- تىڭ جاۋى. اق ءۇي تەگەرانعا كومەكتەسكەن ەلگە سانكسيا ەنگىزەدى. مۇنى قۇراما شتاتتاردىڭ قارجى ءمينيسترى سكوت بەسسەنت مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، تەگەرانمەن ارادا اقشا اۋدارۋ، مۇنايىن ساتىپ الۋ، تەڭىزدە كەمەدەن كەمەگە جۇك اۋىستىرۋ سەكىلدى بارلىق بايلانىستى دوعارۋ كەرەك. ويتپەگەن جاعدايدا، ا ق ش بيلىگى سول ەلگە قارسى قاتاڭ شارا قولدانادى، دەپ ەسكەرتتى.
سكوتت بەسسەنت، ا ق ش قارجى ءمينيسترى:
- وداقتاستارىمىز بەن الەمنىڭ وزگە ەلدەرىنە ناقتى تاڭداۋ جاسايتىن ۋاقىت كەلدى. ءبىز وسى رەجيمنىڭ ەكونوميكاسىن قۇلدىراتىپ، ونىڭ ايماقتاعى ىقپالىن السىرەتسەك، تەگەران بيلىگى اسكەرىنە جالاقى تولەي المايدى. قازىردىڭ وزىندە يراندا ازىق-تۇلىك باعاسى اسپانداپ تۇر. ينفلياتسيا دەس بەرەر ەمەس. كەيبىرى بۇل ساياسات ەشقاشان ناتيجە بەرگەن ەمەس دەيدى. ءبىراق بۇل جولى ناتيجە بەرەدى. ويتكەنى ۆەنەسۋەلا مەن كۋباداعىداي قىسىمدى كۇشەيتەمىز.
24.kz