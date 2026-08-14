يرانعا قارسى تەڭىز بلوكاداسى توقتامايدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش يرانعا قارسى تەڭىز بلوكاداسىن توقتاتپايدى. بۇل تۋرالى پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت مالىمدەدى. سونداي-اق ەكونوميكالىق قىسىمدى ودان ءارى كۇشەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن ايتتى.
الداعى اپتادا يرانعا قارسى جاڭا شەكتەۋلەر جاريالانادى. ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت «بۇل ەل تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان اۋقىمدى سانكسيا»، - دەدى.
ورمۋز بۇعازىندا بىرنەشە ايدان بەرى 1500-دەن استام كەمە قاڭتارىلىپ تۇر. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كوپ ۇزاماي مۇنىڭ ەكونوميكالىق قانا ەمەس، ەكولوگيالىق سالدارى دا بايقالا باستايدى.
24.kz