KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يرانعا قارسى تەڭىز بلوكاداسى توقتامايدى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش يرانعا قارسى تەڭىز بلوكاداسىن توقتاتپايدى. بۇل تۋرالى پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت مالىمدەدى. سونداي-اق ەكونوميكالىق قىسىمدى ودان ءارى كۇشەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن ايتتى.

    ормуз
    Фото: Анадолу

     الداعى اپتادا يرانعا قارسى جاڭا شەكتەۋلەر جاريالانادى. ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت «بۇل ەل تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان اۋقىمدى سانكسيا»، - دەدى.

    ورمۋز بۇعازىندا بىرنەشە ايدان بەرى 1500-دەن استام كەمە قاڭتارىلىپ تۇر. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كوپ ۇزاماي مۇنىڭ ەكونوميكالىق قانا ەمەس، ەكولوگيالىق سالدارى دا بايقالا باستايدى.

    24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور