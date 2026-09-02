يرانداعى ۇيلەنۋ تويىندا ا ق ش سوققىسىنان ءتورت ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ وڭتۇستىگىندەگى سيريك قالاسىندا ۇيلەنۋ تويى ءوتىپ جاتقان جەرگە ا ق ش جاساعان سوققى سالدارىنان ءتورت ادام قازا تاۋىپ، تاعى 50 ادام جارالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform تاسس- قا سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى يران قىزىل جارتى اي قوعامىنىڭ باسشىسى موحتار سالاحشۋر مەن حورموزگان پروۆينتسياسى گۋبەرناتورىنىڭ ورىنباسارى احماد نافيسي مالىمدەدى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، قۇتقارۋشىلار زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتىپ جاتىر. جارالانعانداردىڭ كەيبىرىنىڭ جاعدايى اۋىر. سوندىقتان قازا تاپقاندار سانى ارتۋى مۇمكىن.
ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى يران اۋماعىنداعى نىساندارعا بىرنەشە سوققى جاسالعانىن حابارلادى. يراننىڭ Press TV تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدىڭ وڭتۇستىك جاعالاۋىندا، سونىڭ ىشىندە كەشم ارالىندا جانە بىرنەشە قالادا جارىلىستار ەستىلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) يرانداعى يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ (ي ر س ك) نىساندارىنا شابۋىل باستالعانىن مالىمدەگەن ەدى.