يران يوردانياداعى ا ق ش ۇشاقتارىن جويدى
استانا. قازاقپارات - يران كەشە يوردانياداعى ءال-ازراق اۋە بازاسىن بالليستيكالىق زىمىراندارمەن اتقىلاعان ەدى. Associated Press اگەنتتىگىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، شابۋىل سالدارىنان ا ق ش- تىڭ ءۇش F-35 جويعىش ۇشاعى جويىلعان.
تاعى ۇشەۋىنە زاقىم كەلگەن. يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى كەيىنگى شابۋىلداردى ا ق ش- تىڭ كەشم ارالىنا جاساعان سوققىسىنا جاۋاپ رەتىندە جاسالدى دەپ مالىمدەدى. ال يوردانيا بيلىگى يران ۇشىرعان بەس زىمىراندى اتىپ تۇسىرگەنىن حابارلادى.
24.kz