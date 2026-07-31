KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يران يوردانياداعى ا ق ش ۇشاقتارىن جويدى

    استانا. قازاقپارات - يران كەشە يوردانياداعى ءال-ازراق اۋە بازاسىن بالليستيكالىق زىمىراندارمەن اتقىلاعان ەدى. Associated Press اگەنتتىگىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، شابۋىل سالدارىنان ا ق ش- تىڭ ءۇش F-35 جويعىش ۇشاعى جويىلعان.

    Пентагон раскрыл число раненых американских военных после ударов Ирана
    Фото: defensenews.com

     تاعى ۇشەۋىنە زاقىم كەلگەن. يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى كەيىنگى شابۋىلداردى ا ق ش- تىڭ كەشم ارالىنا جاساعان سوققىسىنا جاۋاپ رەتىندە جاسالدى دەپ مالىمدەدى. ال يوردانيا بيلىگى يران ۇشىرعان بەس زىمىراندى اتىپ تۇسىرگەنىن حابارلادى.

     24.kz

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور