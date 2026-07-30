يران يوردانياداعى ا ق ش بازاسىنا سوققى بەردى
استانا. قازاقپارات - يران يوردانياداعى ا ق ش- تىڭ اسكەري بازاسىن زىمىرانمەن اتقىلادى. بۇل ايماقتاعى اۋقىمدى مۋۆاففاك-سالتي بازاسى. يوردانيا مەن ا ق ش كۇشتەرىنەن باسقا، مۇندا گەرمانيانىڭ جانە وزگە دە وداقتاس ەلدەردىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرى مەن تەحنيكالارى ورنالاسقان.
يراننىڭ IRNA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، زىمىرىنداردىڭ بارلىعى اتىپ تۇسىرىلگەن. شابۋىلعا قاتىستى يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ا ق ش تاراپىنان ۇزدىكسىز جاسالىپ جاتقان سوققىلارعا جاۋاپ رەتىندە ۇيىمداستىرىلدى دەپ مالىمدەدى. تاراپتار اراسىنداعى شابۋىلدار قارقىنى 3 كۇندەي باسەڭدەگەن بولاتىن. الايدا ورمۋز بۇعازىنا قاتىستى داۋ جاعدايدى تاعى ۋشىقتىرىپ جىبەردى.
24.kz