KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يران ورمۋز بويىنشا ا ق ش- قا تالاپ قويدى

    استانا. قازاقپارات - يران «ا ق ش شارتىمىزدى ورىنداماسا، ورمۋز بۇعازىن اشپايمىز»، - دەدى. تەگەران بيلىگى جوعارعى كوشباسشىنىڭ ومىرىنە قاۋىپ تونبەۋى كەرەك دەيدى. سونداي-اق ۆاشينگتوننان وتەماقى تالاپ ەتىپ وتىر.

    Ормуз бұғазы арқылы негізгі тауар экспорты 54%-ға қысқарды
    Фото: ЖИ

    بۇدان بولەك، قۇراما شتاتتار ايماقتان اسكەرىن شىعارۋى كەرەك. وداقتاستارىمىزعا دا شابۋىلدى توقتاتۋ قاجەت. سانكسيالار قۇرساۋىنان بوساتىپ، بۇعاتتالعان اكتيۆتەر قايتارىلعان سوڭ عانا، ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرەمىز - دەيدى.

     ەكى جاق تىكەلەي كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقان جوق. يران تالاپتارى تىزىلگەن قۇجاتتى اراعايىن ەلدەر ارقىلى جىبەردى. الايدا پرەزيدەنت ترامپ اكىمشىلىگى ازىرگە ەشقانداي مالىمدەمە جاساعان جوق.

    ال ا ق ش ورمۋز بۇعازى ارقىلى يران پورتتارىنا بەت العان كەمەلەردى باقىلاۋدى كۇشەيتتى. ۆاشينگتون ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بلوكادا قايتا ەنگىزىلگەلى 55 كەمە باعىتىن وزگەرتۋگە ءماجبۇر بولعان. ا ق ش يران پورتتارىن 14 -شىلدەدەن بەرى قايتا قورشاۋعا الدى. سەبەبى ەكى ەل بۇعازداعى كەمە قوزعالىسىنا قاتىستى ورتاق كەلىسىمگە كەلە الماي وتىر. ا ق ش وتكەل ارقىلى قاتىناۋ ەركىن بولۋىن قالاسا، يران كەمەلەردەن الىم الىپ، بۇعازدى تولىق باقىلاۋىندا ۇستاۋدى كوزدەيدى.

     24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور