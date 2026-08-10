يران ورمۋز بويىنشا ا ق ش- قا تالاپ قويدى
استانا. قازاقپارات - يران «ا ق ش شارتىمىزدى ورىنداماسا، ورمۋز بۇعازىن اشپايمىز»، - دەدى. تەگەران بيلىگى جوعارعى كوشباسشىنىڭ ومىرىنە قاۋىپ تونبەۋى كەرەك دەيدى. سونداي-اق ۆاشينگتوننان وتەماقى تالاپ ەتىپ وتىر.
بۇدان بولەك، قۇراما شتاتتار ايماقتان اسكەرىن شىعارۋى كەرەك. وداقتاستارىمىزعا دا شابۋىلدى توقتاتۋ قاجەت. سانكسيالار قۇرساۋىنان بوساتىپ، بۇعاتتالعان اكتيۆتەر قايتارىلعان سوڭ عانا، ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرەمىز - دەيدى.
ەكى جاق تىكەلەي كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقان جوق. يران تالاپتارى تىزىلگەن قۇجاتتى اراعايىن ەلدەر ارقىلى جىبەردى. الايدا پرەزيدەنت ترامپ اكىمشىلىگى ازىرگە ەشقانداي مالىمدەمە جاساعان جوق.
ال ا ق ش ورمۋز بۇعازى ارقىلى يران پورتتارىنا بەت العان كەمەلەردى باقىلاۋدى كۇشەيتتى. ۆاشينگتون ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بلوكادا قايتا ەنگىزىلگەلى 55 كەمە باعىتىن وزگەرتۋگە ءماجبۇر بولعان. ا ق ش يران پورتتارىن 14 -شىلدەدەن بەرى قايتا قورشاۋعا الدى. سەبەبى ەكى ەل بۇعازداعى كەمە قوزعالىسىنا قاتىستى ورتاق كەلىسىمگە كەلە الماي وتىر. ا ق ش وتكەل ارقىلى قاتىناۋ ەركىن بولۋىن قالاسا، يران كەمەلەردەن الىم الىپ، بۇعازدى تولىق باقىلاۋىندا ۇستاۋدى كوزدەيدى.
24.kz