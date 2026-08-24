يران ورمۋز بۇعازىنان ءوتۋ ءتارتىبىن بۇزعان كەمەلەردى تاركىلەيتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران تەگەران بەلگىلەگەن ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءوتۋ ءتارتىبىن بۇزعان كەمەلەرگە ايىپپۇل سالىناتىنىن، سونداي-اق ولاردىڭ تاركىلەنۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يراننىڭ پارسى شىعاناعى مەن ورمۋز بۇعازى باسقارماسى (PGSA) جەكسەنبى كۇنى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار اۋماقتا يراننىڭ كەمە قاتىناسىنا قاتىستى تالاپتارىن ساقتامايتىن كەمەلەرگە شەكتەۋ ەنگىزىلگەنىن مالىمدەدى. اتاپ ايتقاندا، بۇعازدان وتكەندە ءتارتىپ بۇزعان كەمە كەلەسى ساپارىندا توقتاتىلىپ، ايىپپۇل سالىنۋى، كەي جاعدايدا تاركىلەنۋى مۇمكىن.
PGSA، سونداي-اق، يران بيلىگى ءتارتىپ بۇزدى دەپ سانايتىن كەمەلەردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى. پارسى شىعاناعىنا نەمەسە پارسى شىعاناعىنان جۇك تاسىمالداۋشىلارعا كەمە جالداماس بۇرىن وسى تىزىممەن تانىسىپ الۋ ۇسىنىلدى.
سونىمەن قاتار بۇل شەكتەۋلەر تىزىمدەگى كەمەلەرگە ءوزارا بايلانىستى بار، ياعني ولاردان جۇك ارتقان نە جۇك تيەپ العان، سونداي-اق جۇكتى وزىنە قوتارىپ تيەگەن كەمەلەرگە دە قاتىستى بولادى.
كەمەنى بۇل تىزىمنەن شىعارۋ ءۇشىن يەسى نەمەسە وپەراتورى يراننىڭ تەڭىز قاتىناسى جونىندەگى بيلىگىنە رەسمي ءوتىنىش بەرىپ، ءتيىستى تۇسىنىكتەمە ۇسىنۋى قاجەت.
Axios باسىلىمى بۇعان دەيىن ا ق ش اسكەريلەرىنىڭ ورمۋز بۇعازىندا ومان جاعالاۋىنىڭ وڭتۇستىك بولىگى ارقىلى تانكەرلەر قاتىنايتىن بالاما باعىت ۇيىمداستىرعانىن حابارلاعان ەدى. باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل باعىت ارقىلى تۇنگى ۋاقىتتا شامامەن 15-20 تانكەر وتەدى.
ولار تاۋلىگىنە جالپى كولەمى 10 ميلليون باررەلگە جۋىق مۇناي تاسىمالدايدى.
بۇعان دەيىن ۆاشينگتون تەگەرانعا ەكونوميكالىق قىسىمدى كۇشەيتكەنىن حابارلاعان بولاتىن، يراننىڭ بۇل مالىمدەمەسى سوعان تۇسپا-تۇس جاسالدى.
ودان بولەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا ەكونوميكالىق قولداۋ كورسەتەتىن ءارى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستارىن جالعاستىراتىن ەلدەرگە سانكسيا سالاتىنىن ەسكەرتكەن.
ايتا كەتەيىك، يران مامىر ايىندا پارسى شىعاناعى مەن ورمۋز بۇعازى باسقارماسىن قۇرعان بولاتىن.