يران ورمۋز بۇعازىن بىرلەسىپ باسقارۋ تۋرالى وماننىڭ ۇسىنىسىن قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - يران ورمۋز بۇعازىن بىرلەسىپ باسقارۋ جونىندەگى وماننىڭ ۇسىنىسىن قابىلداماي، كەمە قاتىناسىن ۇيىمداستىرۋدىڭ ءوز نۇسقاسىن ۇسىندى. بۇل تۋرالى يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى كازەم گاريبابادي مەملەكەتتىك تەلەارنا ەفيرىندە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ماسكات بۇعازداعى ترانزيتتىك باعىتتاردى ەكى ەل اراسىندا تەڭ ءبولۋدى ۇسىنعان. الايدا تەگەران مۇنداي سحەما ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مۇددەلەرىنە ساي كەلمەيدى دەپ ەسەپتەيدى.
يراننىڭ ۇسىنىسىنا سايكەس، كەمە قاتىناسى باعىتتارىنىڭ ءبىرى تولىقتاي ەلدىڭ اۋماقتىق سۋلارى ارقىلى ءوتۋى ءتيىس. ال ەكىنشى باعىتتىڭ ءبىر بولىگى دە يراننىڭ باقىلاۋىندا بولۋى قاجەت.
- ەگەر ومان تەگەراننىڭ قارسى ۇسىنىسىن قابىلداماسا، ورمۋز بۇعازى جابىق كۇيىندە قالادى، - دەدى كازەم گاريبابادي.
بۇعان دەيىن ومان ورمۋز بۇعازىن مالاككا بۇعازى ۇلگىسى بويىنشا بىرلەسىپ باسقارۋدىڭ وڭىرلىك تەتىگىن قۇرۋدى ۇسىنعان بولاتىن. باستاما كەمە قاتىناسىن بىرلەسىپ باسقارۋدى، سونداي-اق ناۆيگاتسيا قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، قورشاعان ورتانى قورعاۋعا جانە ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىنا كەمە قاتىناسى كومپانيالارىنىڭ ەرىكتى جارنا تولەۋ جۇيەسىن قاراستىرادى. بۇل ۇسىنىستى پارسى شىعاناعى ەلدەرى قولداعانى حابارلانعان.
ورمۋز بۇعازى - الەمدىك ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستار ساۋداسىنداعى ەڭ ماڭىزدى تەڭىز باعىتتارىنىڭ ءبىرى. قاقتىعىس باستالعانعا دەيىن الەمدىك مۇناي مەن سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزىلىمىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىرى وسى بۇعاز ارقىلى تاسىمالدانعان.