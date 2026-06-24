يران ورمۋز ارقىلى وتەتىن كەمەلەردى شەكتەيدى
استانا. قازاقپارات - يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمەلەرگە ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزدى. بۇل تۋرالى فارس اگەنتتىگى حابارلادى. ەندى رۇقسات ەتىلگەن كەمەلەر سانى، كۇن سايىن جاعدايعا قاراي وزگەرىپ وتىرادى.
بۇعان دەيىن يران مەن ا ق ش اراسىنداعى ۋاقىتشا كەلىسىم اياسىندا بۇعاز قايتا اشىلعان ەدى. ساراپشىلار تەڭىز جولىنداعى ەركىن تاسىمال، ءبىر اي ىشىندە تولىق قالپىنا كەلەدى دەپ بولجاپ وتىر. ويتكەنى كەمەلەر 60 كۇن بويى بۇعاز ارقىلى تەگىن وتەدى. ال تەگەران ولارعا كەدەرگى جاساماۋى ءتيىس.
ال ا ق ش پەن يران جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدىڭ جاڭا كەزەڭىنە دايىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پارسى ەلىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ورىنباسارى كازەم گاري-بابادي مالىمدەدى. كەزدەسۋدىڭ قاشان جانە قاي جەردە وتەتىنى ازىرگە حابارلانعان جوق. بۇعان دەيىن شۆەيساريادا تاراپتار اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى وتكەن ەدى. وعان قاتار مەن پاكىستان ارااعايىندىق ەتتى.
باسقوسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ديپلوماتتار 2 اي ىشىندە تۇپكىلىكتى بەيبىت بىتىمگە كەلۋ بويىنشا جول كارتاسىن بەكىتتى. قۇجاتقا يادرولىق باعدارلاما ماسەلەسى، سانكسيالاردى الىپ تاستاۋ، سوعىستان كەيىنگى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسى جانە ەكونوميكالىق دامۋ ماسەلەلەرى كىرەدى. كەلىسىمدەردىڭ ورىندالۋىن ارنايى جۇمىس توپتارى باقىلايدى.
24.kz