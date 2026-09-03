يران پرەزيدەنتىنىڭ ۇشاعى اۋە قورعانىس جۇيەسىنىڭ جۇمىسىنا بايلانىستى باعىتىن وزگەرتتى
استانا. KAZINFORM - يران پرەزيدەنتى ۇشاعىنىڭ جوسپارسىز باعىتى ب ا ق بەتتەرىندە قاراما-قايشى حابارلامالار تۋدىردى.
يران ب ا ق- تارىنىڭ حابارلاۋىنشا، قىرعىزستاندا ءوتىپ جاتقان ش ى ۇ سامميتىنەن قايتقان يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان مىنگەن ۇشاق رەشتتاعى ساردار-ە دجانگال حالىقارالىق اۋەجايىنا قوندى.
رەشت -كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىنا جاقىن ورنالاسقان يراننىڭ سولتۇستىگىندەگى گيليان پروۆينتسياسىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى.
پەزەشكيانمەن بىرگە يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي مەن سپورت جانە جاستار ءمينيسترى احماد دونيامالي دە بولدى.
يراننىڭ بىرنەشە ب ا ق-تارى ۇشاق باعىتىنىڭ وزگەرۋىن شىعىس تەگەرانداعى اۋە قورعانىسى جۇيەلەرىنىڭ ىسكە قوسىلۋىمەن بايلانىستىردى. يراننىڭ Mehr اقپارات اگەنتتىگى 1- قىركۇيەكتىڭ كەشىندە شىعىس تەگەراندا اۋە قورعانىسى جۇيەلەرىنىڭ ىسكە قوسىلعانىن حابارلادى.
يزرايلدىڭ 12-ارناسى يران پرەزيدەنتىنىڭ ۇشاعى شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولعانىن حابارلادى.
ال، IRNA مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى پرەزيدەنت ۇشاعىنىڭ بۇل قونۋىن توتەنشە جاعدايعا بالاماي، قىرعىزستاننان ۇشىپ كەلە جاتقان قىسقا ايالداما دەپ سيپاتتادى.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاق رەشت اۋەجايىندا بىرنەشە ساعات ايالدادى. ايالداما كەزىندە گيليان پروۆينسياسىنىڭ گۋبەرناتورى حادي حاكشەناس پەزەشكيانعا ەلدىڭ قاجەتتى تاۋارلارعا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى تۋرالى ەسەپ بەردى.
گۋبەرناتور سونىمەن قاتار پرەزيدەنتكە پروۆينسيانىڭ ساۋدا، كولىك جانە لوگيستيكالىق مۇمكىندىكتەرى جانە يراندى قاجەتتى تاۋارلارمەن قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولى تۋرالى اقپارات بەردى.
يران بيلىگى پرەزيدەنت ۇشاعىنىڭ شۇعىل قونۋى تۋرالى حابارلامالاردى ءالى رەسمي تۇردە راستاعان جوق نەمەسە ونىڭ باعىتىن وزگەرتۋى تۋرالى اشىپ ەشتەڭە ايتقان جوق.
ءبىز بۇعان دەيىن ا ق ش بىرنەشە اپتادان بەرى العاش رەت يرانعا شابۋىل جاساعانىن حابارلادىق.
اۆتورلار
ەركەجان سماعۇلوۆا