يران پرەزيدەنتى وتستاۆكاعا كەتەتىنى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى ەل پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ وتستاۆكاعا كەتۋى مۇمكىن دەگەن اقپاراتتارعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان قىزمەتىنەن كەتۋدى جوسپارلامايتىنىن جانە ءوز مىندەتىن اتقارا بەرەتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول الدىن الا جازىلعان بەينەۇندەۋىندە ايتتى. ۇندەۋدىڭ ۇزىندىلەرىن سەيسەنبى كۇنى يراننىڭ مەملەكەتتىك IRNA اقپارات اگەنتتىگى جاريالادى.
- ەگەر مەن وتستاۆكاعا كەتەتىن بولسام، بۇل تۋرالى ءوزىم اشىق تۇردە مالىمدەيمىن. مەن قىزمەتتەن كەتپەيمىن، كۇرەسىمدى جالعاستىرامىن، - دەدى پەزەشكيان تاراعان قاۋەسەتتەرگە جاۋاپ بەرىپ.
يران پرەزيدەنتى سونداي-اق ەلدىڭ جوعارعى كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەي مەن قارۋلى كۇشتەر اراسىندا، سونداي-اق وزىمەن ولاردىڭ اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك بار دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
- ءبىز تولىق ۇيلەسىمدى جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. ەگەر قانداي دا ءبىر قايشىلىق تۋىنداسا، قارۋلى كۇشتەردىڭ حامەنەي جاعىندا بولاتىنىن ءبارى بىلەدى، - دەدى ول.
پەزەشكياننىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر كۇشتەر پرەزيدەنت پەن جوعارعى كوشباسشى اراسىندا تۇسىنىسپەۋشىلىك بار دەگەن پىكىر قالىپتاستىرۋعا تىرىسىپ جاتىر. الايدا مۇنداي مالىمدەمەلەر شىندىققا جاناسپايدى.
IRNA اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنتتىڭ تولىق بەينەۇندەۋى سەيسەنبى كۇنى ءتورت بولىمگە ءبولىنىپ جاريالانادى. وندا پەزەشكيان سوڭعى ەكى جىلداعى ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ قورىتىندىسىن جاساپ، سوعىس جاعدايى مەن ىقتيمال كەلىسسوزدەر ماسەلەسىنە توقتالادى.
بۇعان دەيىن ءبىرقاتار يراندىق وپپوزيتسيالىق اقپارات قۇرالدارى ساياساتكەر مۇحامماد باگەر حاراززيگە سىلتەمە جاساپ، پەزەشكيان مودجتابا حامەنەيعا وتستاۆكاسىن قابىلداۋ تۋرالى 28 رەت ءوتىنىش جاساعان دەگەن اقپارات تاراتقان بولاتىن.
يران پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى بۇل مالىمەتتەردى شىندىققا سايكەس كەلمەيدى دەپ مالىمدەدى.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ قوعاممەن بايلانىس جانە اقپارات جونىندەگى ورىنباسارى مەحدي تاباتاباي وتستاۆكا تۋرالى اڭگىمەنى «تولىقتاي ويدان شىعارىلعان اقپارات» دەپ اتاپ، مۇنداي ماسەلە ەشقاشان قاراستىرىلماعانىن ايتتى.
ال، ۆاشينگتون يرانمەن ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن قايتا جانداندىرۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدەردە ىلگەرىلەۋشىلىك بار ەكەنىن حابارلادى.
ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون مەن تەگەران سەيسەنبى نەمەسە سارسەنبى كۇندەرى ورمۋز بۇعازى ارقىلى ەركىن كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلۋى مۇمكىن.
- ءبىز يراندىقتارمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىرمىز. بۇگىن نەمەسە ەرتەڭ بۇعازدى اشۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىپ، وسى قاقتىعىس جاعدايىن قالىپتى ارناعا جاقىنداتۋعا مۇمكىندىك بار، - دەدى بەسسەنت CNBC تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ سوزىنشە، ىقتيمال كەلىسىم كوممەرتسيالىق كەمەلەر ءۇشىن ەركىن ءجۇزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋى ءتيىس. يراننىڭ بۇعاز ارقىلى ءوتۋ ءۇشىن اقى الۋى مۇمكىن بە دەگەن سۇراققا مينيستر نەگىزگى ماسەلە ناۆيگاتسيا ەركىندىگىنە قاتىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو يران جانە ومانمەن جۇرگىزىلىپ جاتقان كەلىسسوزدەردە ىلگەرىلەۋ بار ەكەنىن راستادى. الايدا تاراپتار ازىرگە تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە كەلگەن جوق.
- بۇل كەلىسسوزدەردە العا جىلجۋ بار، ءبىراق سوڭعى ناتيجە ءالى جوق. ءبىز وعان جاقىن ارادا قول جەتكىزەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى رۋبيو جۋرناليستەرگە.
سونىمەن قاتار كاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ماجيد ءال-انساري دەلدالدىق جۇمىستار جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار شيەلەنىستى ازايتۋعا، ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرۋگە جانە ديپلوماتيالىق ۇدەرىسكە قايتا ورالۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن كەلىسسوزدەردىڭ قايتا باستالعانىن حابارلاعان ەدى.
الايدا يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى يسمايل باعاي بۇعان دەيىن ۆاشينگتونمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جوققا شىعارعان. ونىڭ ايتۋىنشا، تەگەران ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسى بويىنشا تەك ومانمەن كونسۋلتاتسيالار وتكىزىپ جاتىر.