يران مەن رەسەيدەن اكەلىنگەن 113 توننادان استام ءونىم شەكارادان كىرگىزىلمەدى
استانا. KAZINFORM - يران مەن رەسەيدەن قازاقستانعا اكەلىنگەن سالات، ارپا جانە قىزاناق پارتيالارىنان قاۋىپتى كارانتيندىك نىساندار انىقتالدى.
فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ ناتيجەسىندە 113 توننادان استام زالالدانعان ءونىمنىڭ ەل اۋماعىنا وتكىزىلۋىنە جول بەرىلمەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ.
ق ر ا ش م اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتىنىڭ ينسپەكتورلارى مەملەكەتتىك شەكارادا فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ جۇرگىزۋ بارىسىندا ءبىرقاتار زاڭ بۇزۋشىلىقتى انىقتادى.
اتاپ ايتقاندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى «تەمىر-بابا» اۆتوموبيل وتكىزۋ بەكەتىندە يراننان جەتكىزىلگەن سالماعى 9,9 توننا «ايسبەرگ» سالاتى پارتياسىنان باتىس گۇل تريپسى (Frankliniella occidentalis) انىقتالدى.
اتالعان قاۋىپتى كارانتيندىك زيانكەس اقتوبە وبلىسىنداعى «جايساڭ» باقىلاۋ بەكەتىندە دە تابىلدى. رەسەيدىڭ ورىنبور وبلىسىنان جەتكىزىلگەن 0,7 توننا «ايسبەرگ» سالاتى باتىس گۇل تريپسىمەن زالالدانعان.
- سونداي-اق رەسەيدەن اكەلىنگەن جالپى كولەمى 100 توننا ازىق-تۇلىككە ارنالعان ارپا ونىمدەرىنەن اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىنا قاۋىپ توندىرەتىن كارانتيندىك ارام ءشوپ - جاتاعان كەكىرە (Acroptilon repens) انىقتالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار اقتوبە وبلىسىندا سالماعى 3 توننا قىزاناق پارتياسىن تەكسەرۋ كەزىندە ماماندار بىردەن ەكى كارانتيندىك نىساندى انىقتادى. ولار – وڭتۇستىك امەريكالىق قىزاناق كۇيەسى (Tuta absoluta) جانە قىزاناق جەمىسىنىڭ قوڭىر اجىمدىلىك ۆيرۋسى (Tomato brown rugose fruit virus).
انىقتالعان كارانتيندىك نىسانداردىڭ بارلىعى «فيتوسانيتاريا» مەكەمەسىنىڭ تىركەلگەن زەرتحانالارىندا جۇرگىزىلگەن فيتوسانيتاريالىق ساراپتاما ناتيجەلەرىمەن راستالدى.
انىقتالعان فاكتىلەر بويىنشا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتامالار تولتىرىلىپ، ماتەريالدار سوتقا جولداندى جانە ايىپپۇلدار سالىندى.
ق ر ا ش م اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتى كارانتينگە جاتقىزىلعان ونىمدەردىڭ اكەلىنۋىنە قاتىستى كۇشەيتىلگەن فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
نەگىزگى مىندەت - اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن قاۋىپتى كارانتيندىك نىسانداردىڭ ەل اۋماعىنا ەنۋى مەن تارالۋىنا جول بەرمەۋ جانە وتاندىق اگروونەركاسىپتىك كەشەندى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ.
ايتا كەتەيىك، شەكارا قىزمەتى جانار-جاعارمايدى زاڭسىز اكەتۋدىڭ 411 دەرەگىن انىقتادى.