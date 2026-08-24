يران قارۋ-جاراق ءوندىرىسىن ارتتىردى
استانا. قازاقپارات - يران ءبىر جىلدا قارۋ-جاراق ءوندىرىسىن 2 ەسە ارتتىردى. ەندى بۇل كورسەتكىشتى 3 ەسە ۇلعايتۋعا نيەتتى. مۇنى يران رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.
تەگەران بيلىگى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ بيىلعى شابۋىلىنا دايىندىقتى بىلتىرعى 12 كۇندىك سوعىستان كەيىن باستاپ كەتكەنىن جەتكىزدى. قازىر يراندا 9 مىڭنان اسا اسكەري كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 20 پايىز كوپ. سونداي-اق قارۋ-جاراقتىڭ 1 مىڭنان اسا ءتۇرىن شىعارامىز دەپ وتىر.
ا ق ش- تىڭ يرانمەن اراداعى كەلىسسوزى تىعىرىققا تىرەلدى. ەكى جاق 60 كۇندىك وق اتپاۋ رەجيمىن ودان ءارى ۇزارتۋعا كەلىسە المادى.
24.kz