KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يران قارۋ-جاراق ءوندىرىسىن ارتتىردى

    استانا. قازاقپارات - يران ءبىر جىلدا قارۋ-جاراق ءوندىرىسىن 2 ەسە ارتتىردى. ەندى بۇل كورسەتكىشتى 3 ەسە ۇلعايتۋعا نيەتتى. مۇنى يران رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.

    Иран атаковал территорию Иордании ракетами и беспилотниками
    Фото: ВС Иордании

    تەگەران بيلىگى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ بيىلعى شابۋىلىنا دايىندىقتى بىلتىرعى 12 كۇندىك سوعىستان كەيىن باستاپ كەتكەنىن جەتكىزدى. قازىر يراندا 9 مىڭنان اسا اسكەري كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 20 پايىز كوپ. سونداي-اق قارۋ-جاراقتىڭ 1 مىڭنان اسا ءتۇرىن شىعارامىز دەپ وتىر.

    ا ق ش- تىڭ يرانمەن اراداعى كەلىسسوزى تىعىرىققا تىرەلدى. ەكى جاق 60 كۇندىك وق اتپاۋ رەجيمىن ودان ءارى ۇزارتۋعا كەلىسە المادى.

    24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور