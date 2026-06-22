يران دەلەگاسياسى شۆەيسارياداعى كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - يران دەلەگاسياسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن بيۋرگەنشتوكتاعى ءتورت جاقتى كەلىسسوزدەردى جالعاستىرماۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى تاسس.
تاراپتار دەلدال رەتىندە قاتار مەن پاكىستان ارقىلى حابار الماسۋدى جالعاستىرعانىمەن، ازىرگە ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزە المادى. كەلىسسوزدەر بارىسىندا يران دەلەگاسياسى ەلدىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن بوساتۋدى جانە مۇناي ەكسپورتتاۋعا رۇقسات بەرۋدى جەدەلدەتۋگە شاقىردى.
سونداي-اق يران تاراپى ا ق ش-تىڭ مەموراندۋم اياسىنداعى مىندەتتەمەلەرىن بۇزۋىنا نارازىلىق ءبىلدىرىپ، يادرولىق باعدارلاما بويىنشا كەلىسسوزدەردىڭ ودان ءارى جالعاسۋى قول قويىلعان كەلىسىمنىڭ ساقتالۋىنا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن 22 -ماۋسىم كۇنىنە جوسپارلانعان ا ق ش پەن يران اراسىنداعى مەموراندۋم بويىنشا تەحنيكالىق كونسۋلتاتسيالاردىڭ جالعاسپايتىنى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، يران دەلەگاتسياسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ايتقان قوقان-لوقى سوزدەرى ءۇشىن كەشىرىم سۇرامايىنشا، ۆاشينگتونمەن كەلىسسوزدى قايتا باستامايتىنىن مالىمدەدى.