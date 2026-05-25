يران ءبىرقاتار ماڭىزدى ماسەلە بويىنشا ا ق ش- پەن كەلىسىمگە قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - تەگەران ۆاشينگتونمەن كەلىسسوزدەگى ىلگەرىلەۋشىلىك تۋرالى مالىمدەدى. الايدا كەلىسىمگە قول قويۋ ءالى جاقىن ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ەسمايل باگاي دۇيسەنبىدە وتكەن اپتا سايىنعى بريفينگىدە تاراپتار سوعىستى توقتاتۋ جانە يران مەن ا ق ش اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم اياسىندا «تالقىلانعان تاقىرىپتاردىڭ ايتارلىقتاي بولىگى بويىنشا شەشىمگە كەلگەنىن» مالىمدەدى.
- تالقىلانىپ جاتقان ماسەلەلەردىڭ كوبى بويىنشا تۇسىنىستىككە جەتتىك دەپ ايتقان دۇرىس. ءبىراق كەلىسىمگە ءسوزسىز قول قويىلاتىنىن ەشكىم ايتا المايدى، - دەپ مالىمدەدى باگاي.
ول ءوز سوزىندە ۆاشينگتوندى كەلىسسوز بارىسىندا ءوز ۇستانىمىن وزگەرتتى دەپ ايىپتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسسوزدىڭ قازىرگى كەزەڭىندە باستى نازار سوعىستى توقتاتۋعا اۋدارىلىپ وتىر. ال يادرولىق باعدارلامانىڭ ەگجەي-تەگجەيى ءالى تالقىلانىپ جاتقان جوق. باگايدىڭ اتاپ وتۋىنشە، يادرولىق ماسەلە مەن جوعارى بايىتىلعان ۋران قورلارىن تالقىلاۋ تەك مەموراندۋم اياقتالعاننان كەيىن جانە ا ق ش- تىڭ ءوز مىندەتتەمەلەرىن، سونىڭ ىشىندە سانكسيالاردى الىپ تاستاۋدى جانە يران اكتيۆتەرىن توقتاتۋدى الىپ تاستاۋدى ورىنداعاننان كەيىن عانا مۇمكىن بولادى.
يران س ءى م وكىلى سونىمەن قاتار تەگەران ا ق ش تاراپىنان بولاشاق مىندەتتەمەلەرىن ورىندايتىنىنا «ەشقانداي كەپىلدىك» بەرمەيتىنىن مالىمدەدى. ول سوڭعى اپتالارداعى وزگەرىستەر پاكىستان مەن باسقا ەلدەردىڭ دەلدالدىق كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولعانىن قوستى.
باگاي ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى جالعاسىپ جاتقان بايلانىستارعا تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ يزرايل كەلىسسوز پروتسەسىن «بۇزۋعا» تىرىسۋى مۇمكىن ەكەنىن، ال اسكەري ارەكەتتەرگە شاقىرۋلار امەريكا بيلىگىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو يرانمەن سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە «ءدال بۇگىن» قول جەتكىزۋگە بولاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
وسى ارادا Fars اگەنتتىگى كەلىسسوز پروتسەسىنىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى موحامماد باگەر گاليبافتىڭ يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى بولىپ جەتىنشى مەرزىمگە قايتا سايلانعانىن حابارلادى.