يران بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - يزرايلگە جاقتاسىپ، يرانعا وق اتقاندار جازاسىن الادى. يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى الەۋمەتتىك جەلىدە وسىنداي مالىمدەمە جاسادى.
تاياۋدا يزرايل ۇكىمەتى يرانعا قارسى وپەراتسيا كەزىندە پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ اراب امىرلىكتەرىنە جاسىرىن بارىپ قايتقانى تۋرالى اقپارات تاراتتى. ابباس اراكچيدىڭ ايتۋىنا قاراعاندا تەل-اۆيۆ ونسىزدا بەلگىلى مالىمەتتى جالپاق جۇرتقا جاريا ەتىپ وتىر. ول وسىعان بايلانىستى، يزرايلمەن بىرىگىپ، يرانعا قارسى شىعۋ كەشىرىلمەيتىن ارەكەت ەكەنىن ەسكەرتتى.
ال ەر-رياد يزرايل جاريالاعان مالىمەتتى قاۋەسەت دەپ تەل-اۆيۆپەن كەزدەسۋلەر اشىق جۇرگىزىلەتىنىن جەتكىزگەن. بۇل ورايدا جاسىرىن كەزدەسەتىندەي ەشقانداي قۇپيا كەلىسىم جاساعان جوقپىز دەپ وتىر.
