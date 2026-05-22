يران بايىتىلعان ۋران قورىن ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى ەلدەن جوعارى دەڭگەيدە بايىتىلعان ۋران قورىن شىعارۋعا تىيىم سالدى. بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
مالىمەتكە سايكەس، يراننىڭ جوعارعى جەتەكشىسى مودجتابا حامەنەي قارۋ جاساۋعا جاقىن دەڭگەيدە بايىتىلعان ۋراندى شەتەلگە شىعارماۋ تۋرالى تاپسىرما بەرگەن.
Reuters اگەنتتىگىنە پىكىر بىلدىرگەن جوعارى لاۋازىمدى ەكى يراندىق دەرەككوز بۇل شەشىم يران باسشىلىعىنىڭ ستراتەگيالىق ماتەريالدى ەل اۋماعىندا ساقتاۋ جونىندەگى ورتاق ۇستانىمىن كورسەتەتىنىن ايتقان.
ءسوز ۋراندى 60 پايىزعا دەيىن بايىتىلعان قور تۋرالى بولىپ وتىر. حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى ماۋسىمدا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانداعى يادرولىق نىساندارعا جاساعان سوققىلارىنا دەيىن مۇنداي ۋران كولەمى شامامەن 440,9 كەلى بولعان.
يزرايل بيلىگى بۇعان دەيىن بۇل كولەم قوسىمشا بايىتىلعان جاعدايدا بىرنەشە يادرولىق وقتۇمسىق جاساۋعا تەوريالىق تۇرعىدا جەتكىلىكتى ەكەنىن مالىمدەگەن.
ال يران يادرولىق قارۋ جاساۋعا ۇمتىلىپ وتىر دەگەن ايىپتاۋلاردى جوققا شىعارىپ كەلەدى. تەگەران يادرولىق باعدارلامانىڭ بەيبىت ماقساتقا باعىتتالعانىن العا تارتادى.
Reuters دەرەككوزدەرىنىڭ ايتۋىنشا، يران بيلىگى ۋران قورىن شەتەلگە شىعارۋ ەلدى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ ىقتيمال جاڭا شابۋىلدارى الدىندا ءالسىز ەتە تۇسەدى دەپ قاۋىپتەنەدى.
اگەنتتىك مالىمەتىنە قاراعاندا، سوعىس باستالعانعا دەيىن يران ۋران قورىنىڭ ءبىر بولىگىن شەتەلگە شىعارۋعا دايىن بولعان. الايدا ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى جاڭا سوققىلار جاساۋ قاۋپى تۋرالى ايتقاننان كەيىن تەگەراننىڭ ۇستانىمى وزگەرگەن.
وسى جاعداي اياسىندا يران ۆاشينگتونعا ءالى دە سەنىمسىزدىك تانىتىپ وتىر. يران باسشىلىعى قازىرگى اسكەري ءۇزىلىستى ا ق ش- تىڭ كەيىنگى شابۋىلدارعا دايىندالۋ ءۇشىن نازارىن بۇرۋعا باعىتتالعان تاكتيكالىق قادامى بولۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.
يران بيلىگى ازىرگە بۇل اقپاراتقا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
سوعان قاراماستان تاراپتار دەلدالدار ارقىلى بايلانىستى جالعاستىرىپ وتىر. يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ەسمايل باگاي بەيسەنبى كۇنى تەگەران ا ق ش- تىڭ اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى يراننىڭ سوڭعى ۇسىنىسىنا بەرگەن جاۋابىن قاراپ جاتقانىن ايتتى.
Nour News اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۆاشينگتون مەن تەگەران پاكىستان ارقىلى 14 تارماقتان تۇراتىن كەلىسىم جوباسىنىڭ تۇجىرىمدارى بويىنشا حابار الماسىپ جاتىر.
قوسىمشا كەلىسسوزدەر يسلاماباد باعىتى بويىنشا دا ءجۇرىپ جاتىر. يراننىڭ ISNA اگەنتتىگى پاكىستان ارمياسىنىڭ باس قولباسشىسى اسيم مۋنير تەگەرانعا ساپارىنىڭ ماقساتى يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەردى ازايتۋ جانە ورتاق مامىلەگە كەلۋگە ىقپال ەتۋ ەكەنىن جازدى.
اقپاراتقا سايكەس، تەگەراندا يران ۇسىنعان جوبانىڭ قۇرىلىمى، ىقتيمال كەپىلدىكتەر مەن سەنىم شارالارىنىڭ تەتىكتەرى دە تالقىلانىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازىن باسقارۋعا ارنالعان جاڭا ورگاننىڭ قۇرىلاتىنىن جاريالاعانى تۋرالى جازدىق.