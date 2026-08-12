يران پارلامەنتى ورمۋز جونىندە زاڭ شىعارادى
استانا. قازاقپارات - يران پارلامەنتى ورمۋز بۇعازى جونىندە زاڭ قابىلدماق. ماقسات - پارسى شىعاناعىنداعى قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ. جەرگىلىكتى IRNA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، تاياۋ شىعىسقا بەت العان كەز كەلگەن كەمە الدىمەن يراننىڭ رۇقساتىن الۋعا ءتيىس.
سونداي-اق يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە ىشكى ساياسات جونىندەگى پارلامەنت وكىلى يبراگيم ءازيزي بۇل زاڭ جوباسىنىڭ ەلدىڭ مۇناي وندىرىسىندەگى الەۋەتى جانە ورمۋز بۇعازىن باقىلاۋدا يراننىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ ءۇشىن يراننىڭ زاڭ جۇيەسىندەگى باستى ءارى ماڭىزدى تارماعى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
24.kz