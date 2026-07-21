يران ا ق ش- تىڭ باحرەين مەن كۋۆەيتتەگى اسكەري نىساندارى جويىلعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ا ق ش- تىڭ باحرەين مەن كۋۆەيتتەگى اسكەري ينفراقۇرىلىم نىساندارى جويىلعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى تاسس حابارلادى.
يراننىڭ مالىمەتىنشە، اۋە-عارىش كۇشتەرى «ناسر-2» وپەراتسياسىنىڭ 24-كەزەڭى اياسىندا باحرەيندەگى امەريكالىق نىساندارعا زىمىراندار مەن دروندار ارقىلى ءبىر مەزگىلدە سوققى جاساعان.
يران تاراپىنىڭ مالىمدەۋىنشە، شابۋىل سالدارىنان مۇحارراك قالاسىنداعى امەريكالىق راديولوكاتسيالىق ستانسا مەن ريففادا ورنالاسقان Patriot اۋە قورعانىسى جۇيەسى جويىلعان.
بۇدان بولەك، كۋۆەيتتەگى ا ق ش اسكەري ينفراقۇرىلىمىنا دا سوققى جاسالعانى بەلگىلى بولدى. يران اسكەري كۇشتەرىنىڭ مالىمەتىنشە، الىس قاشىقتىقتاعى راديولوكاتسيالىق ستانسا، بايلانىس ورتالىعى، سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەلەرى جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس راديولوكاتسيالىق كەشەنى جويىلعان.
سونداي-اق كۋۆەيتتەگى ءالي ءال-سالەم اۋە بازاسىندا ورنالاسقان ا ق ش- تىڭ MQ-9 ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنا ارنالعان انگاردىڭ دا جويىلعانى ايتىلدى.
الايدا ماتەريال جاريالانعان ساتكە دەيىن ا ق ش، باحرەين جانە كۋۆەيت بيلىگى بۇل مالىمدەمەگە قاتىستى رەسمي تۇسىنىك بەرگەن جوق.