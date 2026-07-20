يران ا ق ش-پەن اراداعى شيەلەنىستى ازايتۋ بويىنشا دەلدالداردان ۇسىنىس العانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى جاڭا سوققىلارعا بايلانىستى ديپلوماتيالىق بايلانىستار جالعاسىپ جاتىر.
يران دەلدالداردان ا ق ش- پەن قارىم-قاتىناستاعى شيەلەنىستى ازايتۋعا باعىتتالعان ۇسىنىستار مەن يدەيالار الدى. بۇل تۋرالى دۇيسەنبىدە وتكەن اپتالىق بريفينگتە يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى يسمايل باگاي مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، دەلدالدار شيەلەنىستى ودان ءارى ۋشىقتىرماۋ ءۇشىن بار كۇشىن سالىپ جاتىر. يران تاراپى ۇسىنىستاردى قابىلدادى، ءبىراق قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ مازمۇنىن جاريالاعىسى كەلمەيدى.
- دەلدالدار ارقىلى ۇسىنىلعان ۇسىنىستار بىزگە جەتكىزىلدى، ءبىز ولاردى الدىق. الايدا، ول تۋرالى ەگجەي-تەگجەيلى ايتپاۋدى ءجون كورەمىن، - دەدى باگاي.
ول يراننىڭ ديپلوماتيالىق اپپاراتى ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرىمەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، ءوز مىندەتتەرىن ورىنداۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. تەگەران ءوزىنىڭ ۇلتتىق مۇددەسىن قورعاۋ ءۇشىن ديپلوماتيالىق جانە قورعانىس قۇرالدارىن ءبىر مەزگىلدە پايدالانۋدى كوزدەيدى.
باگاي ماسەلەنى كەلىسسوزدەر مەن سوعىس اراسىنداعى تاڭداۋ رەتىندە قاراستىرۋدان باس تارتتى. ول ديپلوماتيا مەن قورعانىس ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋدىڭ ءبىرىن-ءبىرى تولىقتىراتىن قۇرالى ەكەنىن جانە تەگەران جاعدايعا بايلانىستى ولاردىڭ ءبىرىن پايدالاناتىنىن العا تارتتى.
سونىمەن قاتار، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى مەموراندۋمنىڭ 5-بابىندا يراننىڭ ورمۋز بۇعازىن باسقارۋدى جالعاستىرۋعا جاۋاپكەرشىلىگى بەكىتىلگەنىن مالىمدەدى. ول بۇل ماسەلە ومانمەن كونسۋلتاتسيالار جانە ايماقتىق ەلدەرمەن ديالوگ ارقىلى شەشىلۋى كەرەك دەپ مالىمدەدى.
يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى سونىمەن قاتار يران مەن ا ق ش اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى مەموراندۋمنىڭ تۇسىندىرۋگە اشىق ەكەندىگى تۋرالى حابارلامالاردى جوققا شىعاردى. ول قۇجات 14 تارماقتان تۇراتىنىن، ونىڭ ەرەجەلەرى انىق تۇجىرىمدالعانىن جانە كەلىسىمدى بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ۆاشينگتوندا ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن تەگەراننىڭ ۆاشينگتون جانە بەيرۋت ليۆانداعى بىتىمگەرشىلىكتى ساقتاۋ ءۇشىن بىرلەسكەن كوميتەت قۇراتىنى حابارلانعان.