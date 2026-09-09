ديقاندار استىقتى قىتايعا تىكەلەي ساتا الادى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ استىق نارىعىنا تىكەلەي جول اشىلدى. ديقاندار استىقتى قىتايعا تىكەلەي ساتا الادى. قازاق-قىتاي بىرلەسىپ، جاڭا جوبانى قولعا الدى. قازىردىڭ وزىندە ناتيجە بار. قازاقستاندىق ەكسپورتتاۋشى كومپانيالار كورشى ەلدىڭ ىشكى نارىعىنا تاۋار جونەلتۋ تۋرالى العاشقى كەلىسىمدەرىن جاسادى.
قۋان، قازاق ديقانى! ەندى ونىمدەرىڭىزدى قىتايعا ەش كەدەرگىسىز ساۋدالاي الاسىز. بۇعان دەيىنگىدەي ساتىپ الۋشىعا دەلدال ارقىلى شىعىپ، قوسىمشا قۇن تولەپ، كۇماندى كەلىسىمشارت جاساپ، تاۋەكەل ەتپەيسىز. وتاندىق استىق ەكسپورتتاۋشىلارىنا جاڭا مۇمكىندىك اشىلدى. قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا استىق ساۋدالاۋعا ارنالعان ەلەكتروندى پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. مۇندا ساۋدا- ساتتىق ونلاين جاسالادى. «بۇل ساتۋشىعا دا، ساتىپ الۋشىعا دا قولايلى»، - دەيدى تاراپتار.
ساپاسى، باعاسى، جەتكىزۋ ۋاقىتى ءبارى-ءبارى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قاداعالانادى. دەمەك كەپىلدىك بار. ديقاندار پلاتفورماعا كىرىپ، ساتىپ الۋشىنى وزدەرى ىزدەپ تاۋىپ، تىكەلەي كەلىسسوز جۇرگىزە الادى. قازىر 35 قازاقستاندىق اگروكومپانيا وسى سيفرلىق الاڭعا تىركەلگەن.
جاندوس ءابدىقالىقوۆ، كاسىپكەر:
- پلاتفورمانىڭ پيلوتتىق جوباسىنا قاتىستىق. ءبىرقاتار كەلىسىمشارت جاساپ، تيىمدىلىگىن كورسەتتى. وندىرۋشىلەر ءۇشىن ىڭعايلى. مۇندا بارلىق وپەراتسيالار اشىق جۇرگىزىلەدى. وسى ارقىلى نارىقتىڭ جاڭا ەسىگى اشىلىپ وتىر.
ەلىمىزدە اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، العاشقى كەزەڭدە ءداندى جانە مايلى داقىلدار ساتىلادى. سونداي-اق كۇنباعىس، راپس، زىعىر جانە سويا ەنىپ وتىر. قىتايدا بۇل ونىمدەرگە سۇرانىس جوعارى. ءا، دەگەندە-اق 24 مىڭ توننا زىعىر جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالدى. ءتىپتى 2027 -جىلدىڭ ونىمىنە الدىن الا تاپسىرىس بەرىپ جاتقاندار دا بار. قازىر ەكى مىڭ توننا سويا مەن مىڭ توننا راپسقا ونلاين تاپسىرىس ءتۇسىپتى.
ليۋ حۋاڭشيڭ، قىتايدىڭ ازىق-تۇلىك جانە ماتەريالدىق رەزەرۆتەر جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى:
- استىق ساۋدا-ساتتىعى جاڭا تسيفرلاندىرۋ كەزەڭىنە قادام باستى. بۇل ەكى ەلدىڭ باسشىلارى دەڭگەيىندە جاسالعان ۋاعدالاستىقتاردىڭ جەمىسى. جاڭا جوبا كوممەرتسيالىق سەنىمدى ارتتىرادى. سونىمەن قاتار شىعىندار مەن كەدەرگىلەردى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پلاتفورما سۇرانىس پەن ۇسىنىستى ۇيلەستىرۋدىڭ تەتىگى بولۋعا ءتيىس.
نازگۇل حاتەپوۆا، ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى:
- بۇل پلاتفورمادا قىتايدىڭ 50 مىڭداي اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارى تىركەلگەن. 20 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل قىتاي نارىعىنا اگروەكسپورتتى ارتتىرۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك. قازاقستان قىتايلىق سەرىكتەستەرىمەن بىرلەسكەن ينۆەستجوبالاردى ىسكە اسىرىپ، ەكى ەلدىڭ ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى ودان ءارى جالعاستىرۋعا دايىن. ونلاين پلاتفورمادا قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە جۇمىس ىستەۋگە بولادى.
ساراپشىلار مۇنى ەكىجاقتى ساۋدا-ساتتىقتىڭ جاڭا كوپىرى دەپ باعالاپ وتىر. ايتا كەتۋ كەرەك، قازاقستان قىتايدىڭ ىشكى نارىعىنا ارنالعان ۇلتتىق پلاتفورماسىنا قوسىلعان العاشقى ەل بولىپ وتىر.
24.kz