YouTube پەن TikTok-تان تابىس تاباتىندار سالىق ورگاندارىنا ەسەپ بەرەدى
استانا. قازاقپارات - YouTube ،TikTok باسقا دا شەتەلدىك ينتەرنەت-پلاتفورمالار ارقىلى تابىس تاۋىپ جۇرگەن قازاقستاندىقتار سالىق ورگاندارىنا ەسەپ بەرە باستايدى. بۇل تۋرالى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ءمالىم ەتتى.
- YouTube ،TikTok ،Facebook جانە باسقا پلاتفورمادا كونتەنت جاساپ اقشاعا اينالدىراتىن ازاماتتار تۋرالى اتالعان كومپانيالار تابىس كولەمى تۋرالى مالىمەتتى بىزگە بەرەدى، - دەدى ءمادي تاكيەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، اتالعان مالىمەت دەرەكتەردى سالىستىرۋ ءۇشىن قاجەت.
- دەگەنمەن، جەكە تۇلعا دەكلاراتسيانى ءوزى تاپسىرۋى ءتيىس. پلاتفورمالاردان كەلىپ تۇسەتىن مالىمەت راستاۋ ءۇشىن پايدالانىلادى. ەگەر دەكلاراتسيا تاپسىرماسا، ءبىراق تابىس تىركەلسە، ەسكەرتۋ جاساپ، جەكە تۇلعاعا دەكلاراتسيا تاپسىرىپ، سالىق تولەۋ جونىندە حابارلاما جولدايمىز، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن قارجى ءمينيسترى شەنەۋنىكتەردىڭ قوسىمشا تابىسىن اشىق جاريالاۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.
ەسكە سالساق، قارجى مينيسترلىگى تابىسىن جاسىرعان 438 بلوگەرگە قاتىستى تەكسەرۋ جۇرگىزەتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.