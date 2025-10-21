ينتەرنەت ساپاسىنا قاتىستى شاعىم ازايماي وتىر - پرەمەر- مينيستر
استانا. KAZINFORM - اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسى ەرەكشە نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاننىڭ تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسى سوڭعى بەس جىلدا ورنىقتى ءوسىم كورسەتىپ كەلەدى. ەكونوميكانى سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ باعىتىنداعى بارلىق رەفورمانىڭ باستاۋىندا بايلانىس ينفراقۇرىلىمى تۇرعانىن ايتا كەتۋ كەرەك. بايلانىس نارىعىندا بۇگىندە باسەكەلەستىك بەلسەندى دامىپ كەلەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە وپەراتورلاردى جاڭا قىزمەت تۇرلەرىن ۇسىنۋعا جانە ولاردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا ىنتالاندىرىپ وتىر. الەۋمەتتىك جوبالار ىسكە قوسىلىپ جاتىر. ولار سيفرلىق كەڭىستىكتە بالالاردى قورعاۋعا جانە حالىقتىڭ وسال توپتارىن قولداۋعا باعىتتالعان. اتالعان جۇمىستى ودان ءارى جالعاستىرۋ قاجەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ول ەلىمىزدىڭ اۋماعىن جىلدامدىعى جوعارى ينتەرنەتپەن جاپپاي قامتۋ ارقىلى عانا ءتيىستى ناتيجەگە قول جەتكىزۋگە بولاتىنىن ايتتى.
- سوندا عانا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ تۋرالى تاپسىرماسىن ءتيىمدى ىسكە اسىرا الامىز. تۇراقتى ينتەرنەت - بۇگىندە يگىلىكتەن بولەك، حالىقتىڭ كۇندەلىكتى ءومىرى مەن زاماناۋي ەكونوميكانىڭ ماڭىزدى قاجەتتىلىگىنە اينالدى. مۇنىمەن قوسا، جول بويىندا موبيلدى بايلانىس تۇراقسىز، اۋىلدى جەرلەردە ينتەرنەت وتە باياۋ، ءتىپتى قالالاردىڭ وزىندە اۋقىمدى ءىس- شارالار بارىسىندا ينتەرنەت ساپاسى ناشارلاپ كەتەدى دەگەن سىڭايدا ارىز- شاعىمدار ازايماي وتىر. جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى وسىنداي ۇلكەن شارالار كەزىندە بايلانىس جانە ينتەرنەت ينفراقۇرىلىمىنا جۇكتەمەنىڭ كۇرت ارتۋىنا قاتىستى ماسەلەنى وپەراتورلارمەن بىرگە مۇقيات پىسىقتاۋى قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسى ەرەكشە نازاردى قاجەت ەتەدى. بيىلدىڭ وزىندە ءۇش بىردەي ىستەن شىعۋ جاعدايى تىركەلدى. دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ جابدىقتارى جوعارى جۇكتەمەنى كوتەرە المادى. سوندىقتان بۇل ماسەلەلەر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولۋعا ءتيىس.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2027-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن حالىقتىڭ 100 پايىزى ينتەرنەتپەن قامتىلادى.