ينۆەستورلىق جانە Neo Nomad ۆيزالارىنا سۇرانىس ارتتى ما
استانا. KAZINFORM - ەلدە ينۆەستورلىق ۆيزاعا سۇرانىس ارتتى ما؟ بۇل سۇراققا ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاۋاپ بەردى.
- ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋ ماقساتىندا ينۆەستورلىق ۆيزانى الۋ قاعيدالارى ەنگىزىلگەننەن كەيىن، اتالعان ۆيزاعا سۇرانىس ارتتى. اتاپ ايتقاندا، 2024-جىلى ينۆەستيتسيالىق قىزمەتتى جۇزەگە اسىراتىن بەيرەزيدەنت تۇلعالارعا ينۆەستورلىق ۆيزا بەرۋ ءۇشىن 63 ءوتىنىشحات جولدانسا، 2025-جىلى بۇل كورسەتكىش 72 ءوتىنىشحاتقا دەيىن ءوستى. ناتيجەسىندە، كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەت كولەمىنىڭ شامامەن 14,3 پايىزعا ءوسۋى بايقالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
بۇدان بولەك، قازاقستان 2024-جىلعى 18-قاراشادان باستاپ Neo Nomad ۆيزاسىن ىسكە قوستى. 2025-جىلى وسى ۆيزا اياسىندا ەۋروپا ەلدەرىنەن، ا ق ش، كورەيا رەسپۋبليكاسى جانە سينگاپۋر ازاماتتارىنا 38 ۆيزا رەسىمدەلىپ، ولارعا قازاقستان اۋماعىندا ءبىر جىلعا دەيىن تۇرۋ مۇمكىندىگى بەرىلدى.
ەسكە سالساق، بىلتىر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىمەن ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە ۇزاق مەرزىمدى ىسكەرلىك سەرىكتەستىكتى قولداۋعا باعىتتالعان ينۆەستورلىق ۆيزانى الۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى.
ايتا كەتەيىك، Neo Nomad Visa - قاشىقتان جۇمىس ىستەپ، قازاقستاندا تۋريست رەتىندە كەلەتىن شەتەل ازاماتتارىنا ارنالعان. ۆيزانى ءبىر جىلعا دەيىن ۇزارتۋعا بولادى.