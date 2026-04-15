ينۆەستورلارعا قولداۋ كورسەتەتىن Kazakhstan Investment House اشىلادى
استانا. قازاقپارات - Kazakh Invest كومپانياسىنىڭ شەتەلدىك وكىلدىكتەرىنىڭ سانى ۇلعايتىلادى. بۇل تۋرالى قازاقستان-تۇركيا ينۆەستيتسيالىق دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- تۇرىك بيزنەسىمەن سەرىكتەستىكتى ودان ارى دامىتۋعا جانە ينۆەستيتسيالىق قارىم-قاتىناستى بارىنشا كەڭەيتۋگە مۇددەلىمىز. بۇل ءۇشىن بىزدە قاجەتتى رەسۋرستار مەن مۇمكىندىكتەر جەتكىلىكتى. وسى رەتتە قازاقستان ۇكىمەتى ءوز تاراپىنان بارلىق قاجەتتى قولداۋدى كورسەتۋگە دايىن ەكەندىگىن اتاپ وتكىم كەلەدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تاپسىرماسىمەن جاڭا ينۆەستيتسيالىق سيكل ىسكە قوسۋ جانە ساپالى ينۆەستيتسيا كولەمىن ارتتىرۋ بويىنشا شارالار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- وسى مىندەتتەردى ورىنداۋ ءۇشىن قازاقستان ۇكىمەتى 2030-جىلعا دەيىنگى ينۆەستيتسيالىق ساياسات تۇجىرىمداماسىن قابىلدادى. «بايتەرەك» ا ق- ى ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگكە ترانسفورماتسيالانىپ، ونىڭ قۇرامىندا Investment Board جۇمىسىن باستادى. ينۆەستيتسيالاردى ودان ارى تارتۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا Kazakh Invest كومپانياسىنىڭ جۇمىس جۇرگىزۋ ايماعىن كەڭەيتىپ، شەتەلدىك وكىلدىكتەرىنىڭ سانىن ۇلعايتامىز. سونداي-اق ءبىر تەرەزە قاعدياتى بويىنشا ينۆەستورلارعا قىزمەت كورسەتۋ مەن قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق ورتالىعى Kazakhstan Investment House اشىلاتىن بولادى، - دەدى ول.
پرەمەر-مينيستر شەتەلدىك بينەس وكىلدەرىنىڭ سەنىمىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا ولاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ءۇشىن باس پروكۋراتۋرا جانىندا ارنايى كوميتەت قۇرىلعانىن جانە باس پروكۋرورعا ينۆەستيتسيالىق ومبۋدسمەن قۇزىرەتى بەرىلگەنىن ايتتى.
- بۇدان بولەك كاسىپكەرلەر ءۇشىن قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋ اياسىندا ۇكىمەت جانىندا ينۆەستيتسيالىق شتاب جۇمىس ىستەۋدە. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اتالعان شتاب ارقىلى جالپى قۇنى 115 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن 212 جوبانىڭ پروبلەمالىق ماسەلەلەرى ءوز شەشىمىن تاپتى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلماز بەن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ قاتىسۋىمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسى ءوتتى. ءىس-شارا بارىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ تۇركيامەن تىعىز ىنتىماقتاستىققا دايىن باعىتتارىن اتادى.