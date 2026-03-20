استانا. KAZINFORM - ينۆەستورلارعا الاتاۋدا حالىقارالىق ستاندارتقا ساي مەكتەپ پەن اۋرۋحانا سالۋعا رۇقسات بەرىلەدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
الاتاۋ قالاسىنىڭ مارتەبەسىنە قاتىستى كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ ءوتىپ جاتقان پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ماكسيم روجين ۆيتسە-پرەمەردەن: «زاڭ جوباسىندا ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينا سالالارىن رەتتەۋ كوزدەلگەن. وسى رەتتە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينا مەكەمەلەرى قالاي رەتتەلەدى؟ وسى جاعدايدا ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينادا مەملەكەتتىك جالپىعا ورتاق ستاندارتتار ساقتالا ما؟ - دەپ سۇراعان ەدى.
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن ۆيتسە-پرەمەردىڭ ايتۋىنشا، الاتاۋ قالاسىندا مەكتەپتەر، ۋنيۆەرسيتەتتەر، اۋرۋحانالار جانە ەمحانالار قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس جۇمىس ىستەيدى.
- جاڭا كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 3-بابىندا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارى بارلىق وقۋ ورىندارىندا مىندەتتى ەكەنى تىكەلەي كورسەتىلگەن. ال مەديتسينا سالاسى تۋرالى ستاندارتتار وسى زاڭ جوباسىنىڭ 43-بابىنا سايكەس، قازاقستان ستاندارتتارىنىڭ دەڭگەيىنەن تومەن بولماۋى كەرەك. ەگەر جەكە ينۆەستور كەلىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مەكتەپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ۋنيۆەرسيتەت فيليالىن سالىپ بەرەمىن دەسە، ا ق ش-تان نە وڭتۇستىك كورەيادان ينۆەستور كەلىپ، ۇلكەن اۋرۋحانا سالىپ بەرەمىن دەسە، حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي قۇرىلىسقا رۇقسات بەرەمىز، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق زاڭ كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن الاتاۋدىڭ وڭىرلىك جالپى ءونىمى 50 ميلليارد دوللارعا جەتۋى مۇمكىن.