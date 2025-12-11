يۋنەسكو ورتالىق ازيا حالىقتارىنىڭ كيىز ءۇيىن ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرا تىزىمىنە قوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان، قىرعىزستان جانە قاراقالپاقستاننىڭ ءداستۇرلى كيىز ءۇيى يۋنەسكو-نىڭ ادامزاتتىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىنىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
بۇل شەشىم 10-جەلتوقساندا نيۋ-دەليدە وتكەن ۇكىمەتارالىق كوميتەتتىڭ 20- سەسسياسىندا قابىلداندى.
قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ العاشقى بىرلەسكەن ءوتىنىمى 2014 -جىلى بەرىلگەن، كەيىنىرەك وزبەكستان ونى كيىز ءۇي جاساۋ ءداستۇرى قاراقالپاقتاردى دا قامتيتىنداي ەتىپ كەڭەيتۋدى ۇسىندى. مۇنى وزبەكستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى سايدا ميرزيەيەۆا اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىرعىز، قازاق جانە قاراقالپاقتار ءۇشىن كيىز ءۇي تەك باسپانا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ۇلتتىق بىرەگەيلىكتىڭ سيمۆولى جانە ول ۇرپاقتان-ۇرپاققا بەرىلگەن.
- بۇل - تاريحي كۇن. حالىقارالىق مويىنداۋ ءبىزدىڭ ءداستۇرىمىزدىڭ تەرەڭدىگىن، رۋحاني مۇرامىزدىڭ بەرىكتىگىن جانە ۇرپاقتار اراسىنداعى ۇزىلمەيتىن بايلانىستى بىلدىرەدى، - دەدى ميرزيەيەۆا.
2024 -جىلى قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستان ۇسىنعان بىرلەسكەن وتىنىشتە كيىز ءۇي حالىقتىق مەرەكەلەردىڭ، ءداستۇرلى راسىمدەردىڭ، جەرلەۋ جانە ەسكە الۋ راسىمدەرىنىڭ اجىراماس بولىگى بولىپ قالا بەرەتىنى ايتىلعان.
- كيىز ءۇي جاساۋ ءبىلىم مەن داعدىنى تالاپ ەتەدى. كيىز ءۇي - كيىزبەن جابىلاتىن دوڭگەلەك اعاش جاقتاۋ. ول وڭاي تاسىمالدانادى، ىقشام، ەكولوگيالىق تازا. كيىز ءۇي مەن ونىڭ ينتەرەرىن جاسايتىن قولونەرشىلەر (ەرلەر مەن ايەلدەر) وسىنداي ءبىلىم يەسى بولعان، - دەلىنگەن ءوتىنىم ماتىنىندە.
2025 -جىلى يۋنەسكو 68 ءوتىنىمدى قارايدى. قازىرگى ۋاقىتتا ۇيىمنىڭ ماتەريالدىق ەمەس مۇرا تىزىمىنە 153 ەلدەن 812 ەلەمەنت كىرەدى.
ماتەريالدىڭ اعىلشىن تىلىندەگى ءتۇپنۇسقاسىن وسى جەردەن وقي الاسىز.
بۇعان دەيىن قىزىلوردا وبلىسىنداعى ءۇش نىسان يۋنەسكو-نىڭ نەگىزگى تىزىمىنە ەنگىزىلۋى مۇمكىن ەكەندىگى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن: سىعاناق پەن جانكەنت ەجەلگى قونىستارى جانە جەتىاساردىڭ مادەني ەسكەرتكىشتەرى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا