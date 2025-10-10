ينفلياتسيانىڭ جەدەلدەۋى حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن قۇنسىزداندىرىپ وتىر - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - حالىقتىڭ ناقتى تابىسى تومەندەپ، ال ناقتى جالاقى دەڭگەيى وزگەرىسسىز قالىپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- ينفلياتسيا - بۇگىن مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ كۇن تارتىبىندەگى ەڭ ماڭىزدى ماسەلە. قارقىندى دامىپ جاتقان ەكونوميكا جاعدايىندا ينفلياتسيانىڭ جەدەلدەۋى حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن قۇنسىزداندىرىپ وتىر. وكىنىشكە قاراي، حالىقتىڭ ناقتى تابىسى تومەندەپ، ال ناقتى جالاقى دەڭگەيى وزگەرىسسىز قالعان. سوڭعى 2,5 جىلدى الىپ قاراعاندا، شىلدە ايىندا تابىس ماكسيمالدى تۇردە تومەندەنگەنى بايقالدى. ارينە، بۇل ءۇردىس جوعارى ينفلياتسيا اياسىندا قالىپ وتىر، - دەدى ول.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ سول سەبەپتى، ينفلياتسيانى تومەندەتۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىس ۇلتتىق بانك پەن ۇكىمەت ءۇشىن نەگىزگى مىندەت بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتادى.
- ينفلياتسيا دەڭگەيىن باقىلاۋ جانە تومەندەتۋ بويىنشا جاڭارتىلعان شارالار كەشەنىن ازىرلەۋ بارىسىندا ۇكىمەتپەن بىرلەسىپ، تاريفتىك ساياسات پارامەترلەرىن تۇزەتۋ باعىتىندا تىعىز بالانىس ورناتۋدى جالعاستىرامىز. اقشا- كرەديت جانە ماكروپرۋدەنتسيالىق ساياسات بويىنشا قوسىمشا شارالاردى ىسكە اسىرۋدى دا جالعاستىرامىز. ءبىرىنشى - 2026 -جىلعى قىركۇيەككە دەيىنگى 3 كەزەڭنەن تۇراتىن جوسپارعا سايكەس، ەڭ تومەنگى رەزەرۆتىك تالاپتاردى كوتەرۋ. بۇل شارالار اقشا- كرەديت ساياساتى قۇرالدارى بويىنشا سىياقى تولەۋگە ارنالعان اقشا ەميسسياسىن قىسقارتىپ، اينالىمداعى ارتىق اقشانى ازايتۋ ارقىلى ينفلياتسياعا قارسى ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى. ەكىنشى - التىن- ۆاليۋتا وپەراتسيالارىن تەڭەستىرۋ. وسى شارا اياسىندا بيىلعى 9 ايدىڭ ىشىندە 2,3 تريلليون تەڭگە كولەمىندە وتىمدىلىك الىندى. جىل سوڭىنا دەيىن قوسىمشا 1,4 تريلليون تەڭگە الۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ەميسسيالىق جانە ينفلياتسيالىق اسەردى تومەندەتىپ، جاڭا وتىمدىلىكتىڭ پايدا بولۋىنا جول بەرمەيدى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇشىنشىدەن، تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ نارىعىن سالقىنداتۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر.
- جەكە تۇلعالاردىڭ نەسيەلەرىنە قاتىستى سەكتورالدى كونترتسيكلدىك كاپيتال بۋفەرى ەنگىزىلدى. 2026 -جىلعى 1- ساۋىردەن باستاپ بانكتەر جەكە تۇلعالار پورتفەلىنىڭ تاۋەكەلمەن ولشەنگەن اكتيۆتەرىنىڭ 2 پايىزى مولشەرىندە قوسىمشا كاپيتال بۋفەرىن ۇستاپ وتىرۋى ءتيىس. ول اعىمداعى دەرەكتەر بويىنشا 463,5 ميلليارد تەڭگە شاماسىندا باعالانادى، - دەدى ۇ ب ءتوراعاسى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق 18 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان ەدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي