يندونەزيا دونالد ترامپتىڭ قۇرعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنەن شىعۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - يندونەزيا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنان شىعۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ەلدىڭ حالىقتىق كونسۋلتاتيۆتىك كونگرەسىنىڭ ءتوراعاسى احماد مۋزاني مالىمدەدى.
قازىر دونالد ترامپتىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان كەڭەستىڭ جۇمىسى ۋاقىتشا توقتاپ تۇر. وعان ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسى سەبەپ. ال يندونەزيا حالىقارالىق ۇيىمدى مەملەكەتتىڭ مۇددەسىنە قايشى كەلىپ، قاقتىعىس ايماعىن تۇراقتاندىرۋعا جۇمىس ىستەمەي وتىر دەپ ايىپتادى.
ايتا كەتەيىك، يندونەزيا اق ءۇي باسشىسى ۇسىنعان بەيبىت جوسپار اياسىندا گازا سەكتورىنا اسكەر جىبەرۋگە دايىن ەكەنىن العاش بولىپ مالىمدەگەن ەلدىڭ ءبىرى. يندونەزيا بيلىگى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇسىنعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ باستامالارى اياسىندا گازا سەكتورىنا 8 مىڭعا دەيىن اسكەري قىزمەتكەر جىبەرۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن. ءساۋىر ايىنىڭ باسىندا ەلدەن انكلاۆقا شامامەن مىڭعا جۋىق سارباز اتتانۋى ءتيىس بولعان.
