ەگىن جۇمىستارىنا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان قوماقتى قارجى ءبولىندى - ۇكىمەت
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىنا دايىندىق بارىسىن پىسىقتادى. پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ەگىس القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋدى، نارىقتا سۇرانىسقا يە داقىلداردى كوبەيتىپ، تىڭايتقىش سەبۋ جوسپارىن جەدەلدەتۋدى تاپسىردى.
- ەگىن ەگۋ جانە كۇزگى جيىن-تەرىم جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ كولەمىن بىلتىرعىداي 1 تريلليون تەڭگە دەڭگەيىندە قالدىردىق. ونىڭ ىشىندە تەحنيكانى ليزينگكە الۋعا 300 ميلليارد تەڭگە قارالعان. مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان قوماقتى قارجى ءبولىنىپ جاتىر. فەرمەرلەر ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن باعامەن 402 مىڭ توننا جانارماي ءبولۋ كوزدەلگەن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا.
پرەمەر مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى ءارى جۇمىسىنا ادال ديقاندارعا كورسەتىلۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اكىمدىكتەر بولىنگەن قاراجاتتىڭ ءتيىمدى جۇمسالۋىن تۇراقتى باقىلاۋعا الىپ، ءول ۇشىن تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن پايدالانعانى ءجون.
- مەملەكەت باسشىسى جۋىردا ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ءتيىستى تاپسىرمالار بەردى. ەگىس القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋ جۇمىسىن بيىل دا جالعاستىرۋ قاجەت. كوبىرەك تابىس اكەلەتىن، اسىرەسە ەكسپورتقا شىعاتىن جانە نارىقتا جوعارى سۇرانىسقا يە داقىلداردىڭ ەگىس القاپتارىن كەڭەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك. بۇعان دەيىن سۋدى كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلداردىڭ ۇلەسىن قىسقارتۋدى تاپسىردىم. ەندىگى كەزەكتە وزىق عىلىمي تاسىلدەردى قولدانىپ، قۇرعاقشىلىققا ءتوزىمدى تەحنولوگيالارعا كوشۋ ءۇشىن وڭىرلەردە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى - اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ ازىرلىگى. ول بۇگىنگە شامامەن 80 پايىز بولىپ وتىر. جاپپاي ەگىس جۇمىستارى باستالعانشا بۇل كورسەتكىشتى %100 عا دەيىن جەتكىزۋ تاپسىرىلدى.
ديقانداردى جەتكىلىكتى كولەمدە ساپالى ءارى تەكسەرىلگەن تۇقىمدارمەن قامتاماسىز ەتۋگە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. بىزدەگى تابيعي-كليماتتىق جاعدايلارعا بەيىمدەلگەن ەليتالىق تۇقىمدار ۇلەسىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرىلۋگە ءتيىس. وسى باعىتتا وتاندىق تۇقىم وندىرۋشىلەردى ىنتالاندىرۋ شارالارىن قاراستىرۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.
- ەگىن ەگۋدە اگروتەحنولوگيا تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاپ، تىڭايتقىشتاردى ۋاقىتىلى سەبۋدى جانە وسىمدىكتەردى زيانكەستەردەن قورعاۋ قۇرالدارىن قولدانۋدى قامتاماسىز ەتىڭىزدەر. بۇل شارالار بولاشاق ءونىمنىڭ ساپاسى مەن تيىمدىلىگىنىڭ نەگىزگى شارتى سانالادى. بيىل تىڭايتقىشتار سەبۋ جوسپارى عىلىمي نەگىزى بار نورمانىڭ %73 نان استامىن نەمەسە 2,3 ميلليون توننا. اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ونەركاسىپ مينيسترلىكتەرى ەگىنشىلەردى قاجەتتى كولەمدە ساپالى ءارى قولجەتىمدى تىڭايتقىشتارمەن قامتاماسىز ەتۋى قاجەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ شارۋالارعا ارنالعان ديزەل نارىقتاعى باعادان 15 پايىز ارزان بولاتىنىن ايتقان ەدى.
سونىمەن بىرگە، اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ەلدە اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جاڭارتۋ قارقىنى قالاي ءجۇرىپ داتقانىن باياندادى.