يمانعالي تاسماعامبەتوۆتىڭ ورنىنا ۇ ق ش ۇ- نىڭ جاڭا باس حاتشىسى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى قىزمەتىنە قازىرگى ۋاقىتتا ۇيىمنىڭ ورىنباسارى بولىپ ىستەپ جۇرگەن قىرعىزستان وكىلى تاالاتبەك ماساديكوۆ تاعايىندالاتىن بولدى. بۇل تۋرالى ريا نوۆوستي اگەنتتىگى رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆقا سىلتەمە جاساپ حابارلادى، دەپ جازدى ارمەن پرەسس.
تاالاتبەك ماساديكوۆ قىزمەتىنە 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان كىرىسەدى.
- قازىر شەشىم قابىلداندى: قىرعىزستان وكىلى جانە قازىرگى ۋاقىتتا ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ ىستەيتىن ماساديكوۆ ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى قىزمەتىن اتقارادى، - دەدى ۋشاكوۆ.
سونىمەن قاتار، ول ارمەنيا 27 -قاراشادا قىرعىزستاندا وتەتىن و د ك ب سامميتىنە قاتىسپايتىنىن ايتتى. دەگەنمەن، ەريەۆان سامميتتە كەلىسىلگەن قۇجاتتاردى قابىلداۋعا قارسى ەمەس ەكەنىن ءبىلدىردى.
2024 -جىلعى اقپاندا ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان ەلىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنا مۇشەلىگىن توقتاتقانىن مالىمدەگەن ەدى. سول كۇننەن باستاپ ارمەنيا ۇ ق ش ۇ شەڭبەرىندە ۇيىمداستىرىلعان ءىس-شارالارعا قاتىسپايدى جانە مۇشەلىك جارنالاردى تولەمەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى سەسسياسى وتەتىنىن جازعان ەدىك.