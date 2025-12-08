يمانبەك «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى اتاندى
استانا. KAZINFORM — «گرەممي» جۇلدەسىن العان تۇڭعىش قازاقستاندىق مۋزىكانت يمانبەك زەيكەنوۆ «قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى — مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا حابارلادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ەلدىڭ ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق ءومىرىنىڭ ءتۇرلى سالالارىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىرقاتار ازامات ماراپاتتالدى. ولاردىڭ كەيبىرى ماراپات تابىستالار ساتتە ەلىمىزدەن تىس جەردە بولعاندىقتان، ناگرادالارىن ۋاقىتىندا الا المادى. بۇگىن وسى قۇرمەتتى ناگرادالاردى ءوز وتانداستارىمىزعا تابىستاۋ مەن ءۇشىن ايرىقشا مارتەبە بولدى.
— «قۇرمەت» وردەنىمەن كونفەسسياارالىق جانە ءدىنارالىق ديالوگتىڭ حالىقارالىق ورتالىعى جانىنداعى سەزدىڭ باستامالارىن ىسكە اسىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قارلىعاش قاليلاحانوۆا جانە «گرەممي» جۇلدەسىن العان تۇڭعىش قازاقستاندىق مۋزىكانت يمانبەك زەيكەنوۆ ماراپاتتالدى. ال، ەركەبۇلان توقتار «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» اتاعىنا يە بولدى. بارشاڭىزدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! يگىلىكتى جولداعى قاجىرلى ەڭبەكتەرىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىن، — دەدى مينيستر.
وسىعان دەيىن يمانبەكتىڭ وڭدەۋىندەگى «رۋح» بەينەكليپى ءبىر كۇندە 17 مىڭنان استام كورىلىم جيناعانىن جازدىق.