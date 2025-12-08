ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:28, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    يمانبەك «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى اتاندى

    استانا. KAZINFORM — «گرەممي» جۇلدەسىن العان تۇڭعىش قازاقستاندىق مۋزىكانت يمانبەك زەيكەنوۆ «قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى — مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا حابارلادى.

    р
    Фото: Aida Balayeva /facebook

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ەلدىڭ ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق ءومىرىنىڭ ءتۇرلى سالالارىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىرقاتار ازامات ماراپاتتالدى. ولاردىڭ كەيبىرى ماراپات تابىستالار ساتتە ەلىمىزدەن تىس جەردە بولعاندىقتان، ناگرادالارىن ۋاقىتىندا الا المادى. بۇگىن وسى قۇرمەتتى ناگرادالاردى ءوز وتانداستارىمىزعا تابىستاۋ مەن ءۇشىن ايرىقشا مارتەبە بولدى.

    р
    Фото: Aida Balayeva /facebook

    — «قۇرمەت» وردەنىمەن كونفەسسياارالىق جانە ءدىنارالىق ديالوگتىڭ حالىقارالىق ورتالىعى جانىنداعى سەزدىڭ باستامالارىن ىسكە اسىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قارلىعاش قاليلاحانوۆا جانە «گرەممي» جۇلدەسىن العان تۇڭعىش قازاقستاندىق مۋزىكانت يمانبەك زەيكەنوۆ ماراپاتتالدى. ال، ەركەبۇلان توقتار «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» اتاعىنا يە بولدى. بارشاڭىزدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! يگىلىكتى جولداعى قاجىرلى ەڭبەكتەرىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىن، — دەدى مينيستر.

    Еркебұлан Тоқтар «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» атағына ие болды
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    وسىعان دەيىن يمانبەكتىڭ وڭدەۋىندەگى «رۋح» بەينەكليپى ءبىر كۇندە 17 مىڭنان استام كورىلىم جيناعانىن جازدىق.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار