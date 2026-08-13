ينفلياتسيا تومەندەدى: ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى پرەزيدەنتكە اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ ناتيجەسىن باياندادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلعى قاڭتار-شىلدە ايلارىنداعى اقشا-كرەديت ساياساتىن جۇزەگە اسىرۋ قورىتىندىسى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەكونوميكاداعى جاعداي، ىسكەرلىك بەلسەندىلىك، ينفلياتسياعا اسەر ەتەتىن فاكتورلار جانە باعانى تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالار جونىندە باياندالدى.
جىلدىق ينفلياتسيا ون اي قاتارىنان تومەندەپ، شىلدەدە 10,2 پايىزدى قۇرادى. بۇعان جۇرگىزىلىپ وتىرعان اقشا-كرەديت ساياساتى، تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋى، تۇتىنۋ بەلسەندىلىگىنىڭ تۇراقتالۋى، سونداي-اق ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ ينفلياتسياعا قارسى بىرلەسە قابىلداعان جان-جاقتى شارالارى ىقپال ەتىپ وتىر.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى پرەزيدەنتكە ەكونوميكانى نەسيەلەۋ ديناميكاسى تۋرالى مالىمدەدى. 2026 -جىلدىڭ 1-شىلدەسىندەگى جاعداي بويىنشا بانكتەردىڭ بيزنەسكە بەرگەن كرەديتتەرىنىڭ نەسيە پورتفەلى جىلدىق ماندە 17,1 پايىزعا ۇلعايعان. بۇل رەتتە شاعىن جانە ورتا بيزنەستى كرەديتتەۋ قارقىنى 29,6 پايىزعا دەيىن جەدەلدەگەن. ال تۇتىنۋشىلىق كرەديتتىڭ ءوسۋى جىل باسىنداعى 21,0 پايىزدان 13,0 پايىزعا دەيىن باياۋلاعان. بۇل قابىلدانعان پرۋدەنسيالىق شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن جانە تۇتىنۋشىلاردى كرەديتتەۋ قارقىنى قالىپقا كەلگەنىن كورسەتەدى. وسىلايشا، كرەديت رەسۋرستارى بيزنەستى قارجىلاندىرۋعا كوبىرەك باعىتتالا باستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاليۋتا نارىعىنداعى جاعدايدان، ۇلتتىق قور مەن ب ج ق اكتيۆتەرىنىڭ، سونداي-اق ەلدىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ جاي-كۇيىنەن حاباردار بولدى. بيىل 1-شىلدەدەگى كورسەتكىش بويىنشا ۇلتتىق قور مەن التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ جيىنتىق كولەمى 127,3 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. Alatau City قارجى ەكوجۇيەسىن دامىتۋ ماقساتىندا ۇلتتىق بانك كاپيتالدىڭ جىلدام ءارى يكەمدى قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە قالانىڭ دامۋىنا ينۆەستيتسيا تارتۋدى كوزدەيتىن شارالار ازىرلەدى.
ۇلتتىق قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق كىرىسى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا 2,3 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ب ج ز ق- نىڭ زەينەتاقى اكتيۆتەرى جىل باسىنان بەرى 1,7 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايىپ، 27,8 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى.
مەملەكەت باسشىسىنا سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرى يندۋسترياسى مەن ۇلتتىق سيفرلىق قارجى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى تانىستىرىلدى. ترانسشەكارالىق تولەم جاساۋ ءۇشىن ستەيبلكويندى قولدانۋ، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ مەن توكەندەلگەن مەملەكەتتىك اكتيۆتەردى شىعارۋ جاڭا باعىتتار رەتىندە اتالدى.
سونداي-اق تولەم نارىعىنىڭ جاڭا سەگمەنتى - ليتسەنزيالاناتىن ءبىرىنشى ساناتتاعى تولەم ۇيىمدارى قولدانىسقا ەنگىزىلدى. بۇل باسەكەلەستىكتى ىنتالاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، كليەنتتەردىڭ شىعىندارىن ازايتادى جانە حالىق پەن بيزنەس ءۇشىن يننوۆاتسيالىق سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتەدى.
19-شىلدەدەن باستاپ ۇلتتىق تولەم جۇيەسى اياسىندا كەز كەلگەن بانكتىڭ كليەنتتەرىنە ءوزارا QR ارقىلى تولەم جاساۋعا جانە تەلەفون ءنومىرى بويىنشا اقشا اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تەتىك ىسكە قوسىلدى. جۇيە جۇمىس ىستەي باستاعان ساتتەن بەرى جالپى سوماسى 170 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 6,5 ميلليون وپەراتسيا وڭدەلدى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق بانك باعا تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتىپ، ينفلياتسيانى ورتا مەرزىمدە 5 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارانى قابىلداپ جاتىر.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك قىزمەتى بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەپ، ينفلياتسيانى ودان ءارى تۇراقتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پرەزيدەنت «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ دامۋ جوسپارىمەن تانىستى.