پيلوتسىز تاكسيلەر: وتاندىق IT جوبا 2026 -جىلى ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق Jet Sharing كومپانياسى پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوسۋ تۋرالى جوسپارى بار ەكەنىن جاريالادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ال 2027 -جىلى سەرۆيستى تولىققاندى كوممەرتسيالىق اۋقىمدا پايدالانۋعا بەرۋى مۇمكىن. ەلىمىزدىڭ كولىك سالاسىن سيفرلاندىرۋ شەڭبەرىندەگى بۇل جاڭاشىلدىق Digital Bridge 2025 تەحنولوگيالىق فورۋمىندا تانىستىرىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىنا سايكەس ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قارقىندى ەنگىزۋ جالعاسىپ جاتىر.
تەحنولوگيا جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن، ول اۆتوموبيلدىڭ ءوزىن دە، تاپسىرىستاردى ءبولۋ جانە باعا بەلگىلەۋ پروتسەستەرىن دە باسقارادى. ازىرلەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداعى نەگىزگى جانە ەڭ شىعىندى كوپ قاجەت ەتەتىن تۇس - كولىكتەر ناۆيگاتسياسىنا قاجەت قالانىڭ جوعارى دالدىكتەگى 3D كارتاسىن جاساۋ بولماق. تەستىلەۋگە ارنالعان باستاپقى الاڭ رەتىندە Alatau city قاراستىرىلۋدا، ودان كەيىن استانا مەن الماتىعا شىعۋ جوسپارى بار.
- ءبىز مۇنداي قىزمەتتى ت م د بويىنشا ءبىرىنشى بولىپ ىسكە قوسامىز دەپ سەنەمىن. ەگەر مەملەكەت قولداۋ بىلدىرسە، سىناق كەزەڭىن 2026 -جىلى باستاۋعا، ال 2027 -جىلى تولىققاندى سەرۆيستى پايدالانۋعا بەرۋگە دايىنبىز. جالعىز عانا قيىن تۇس - قازاقستاندا ازىرگە جوق 3D- ناۆيگاتسيانى قۇرۋ، - دەدى Jet Sharing كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى مەيرامبەك ءابىلقاسوۆ.
ايتا كەتەلىك ولجاس بەكتەنوۆ ۇزدىك وتاندىق IT- جوبالار مەن سيفرلىق باستامالارعا ماراپات تابىس ەتكەن ەدى.