يلون ماسكتىڭ وربيتاداعى سپۋتنيكتەرىنىڭ سانى 10 مىڭنان استى
SpaceX كومپانياسى 17- ناۋرىز كۇنى تۇندە 25 سپۋتنيكتەن تۇراتىن جاڭا توپتى ۇشىردى. بۇل بيىلعى جىلدىڭ باسىنان باستاپ 17- وربيتالىق ۇشىرىلىم بولىپ سانالادى. بۇل تۋرالى 24kg جازدى.
2026 -جىلى SpaceX سپۋتنيكتەردى ورتا ەسەپپەن ەكى-ءۇش كۇن سايىن ۇشىرىپ كەلەدى. بيىلعى جىلدىڭ باسىنان بەرى Falcon 9 زىمىراندارىنىڭ 33 ۇشىرىلىمى Starlink سپۋتنيكتەرىن وربيتاعا شىعارۋ ءۇشىن جاسالعان.
Starlink قىزمەتىن الەمدە 160 ەلدە 10 ميلليوننان استام بەلسەندى قولدانۋشى پايدالانادى. بۇل سپۋتنيكتىك جۇيەنى SpaceX كومپانياسى عالامدىق ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋ ءۇشىن جاساپ شىعارعان.
جوبانى العاش 2015 -جىلى جاريالاعان، ال العاشقى كوممەرتسيالىق ۇشىرىلىمدار 2019 -جىلى باستالعان. سپۋتنيكتەر جەردىڭ تومەنگى وربيتاسىندا، شامامەن 550 كيلومەتر بيىكتىكتە ورنالاسادى، بۇل سيگنال كەشىگۋىن ازايتادى.
قولدانۋشىلار ارنايى تەرمينالدار ارقىلى قوسىلادى. تەرمينالدار سپۋتنيكتەر اراسىندا اۆتوماتتى تۇردە اۋىسىپ وتىرادى، لازەرلىك بايلانىس ارقىلى دەرەكتەردى بەرۋگە قابىلەتتى جانە وربيتانى تۇزەتۋ ءۇشىن يوندىق قوزعالتقىشپەن جابدىقتالعان. ءار سپۋتنيكتىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى شامامەن بەس جىل، سودان كەيىن ول وربيتادان شىعارىلادى دا، اتموسفەرادا جانىپ كەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن امەريكالىق ميللياردەر يلون ماسك ءوزىنىڭ SpaceX كومپانياسى ەندى باسىمدىقتارىن «ايدا ءوزىن-ءوزى دامىتاتىن قالا» سالۋعا قايتا باعدارلاعانىن جاريالادى. ونىڭ سوزىنشە، بۇنى ون جىلدان از ۋاقىت ىشىندە جۇزەگە اسىرۋعا بولادى، ال مارستاعى وسىنداي جوسپار 20 جىلدان استام ۋاقىتتى الادى.