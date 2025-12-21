يلون ماسك تاريحتا 700 ميلليارد دوللار بايلىعى بار العاشقى ادام بولدى
استانا. KAZINFORM - يلون ماسك تاريحتا تابىسى 600 ميلليارد دوللار العاشقى ادام بولعاننان كەيىن ءتورت كۇن وتكەن سوڭ جۇمادا تابىسى 700 ميلليارد دوللارعا جەتكەن العاشقى ادام اتاندى، دەپ حابارلايدى Forbs.USA.
بۇل دەلاۆەر جوعارعى سوتى Tesla اكسيالارىنا وپتسيوندار پاكەتىن جارامسىز دەپ تانىعان تومەنگى سوت شەشىمىن جويعاننان كەيىن بولدى، ونىڭ قازىرگى قۇنى 139 ميلليارد دوللارىنا تەڭ. Forbes جۋرنالىنىڭ باعالاۋى بويىنشا، ماسكتىڭ تازا بايلىعى ءساتتى اپەللياتسيادان كەيىن رەكوردتىق 749 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
2024 -جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ Forbes داۋلى Tesla وپتسيوندارىنىڭ قۇنىن باعالاۋدى %50- عا تومەندەتىپ كەلەدى. ويتكەنى دەلاۆەر كانسلەرلىك سوتى 2018 -جىلى ماسكقا ولاردى بەرۋ پروتسەسى Tesla ديرەكتورلار كەڭەسىن باقىلاۋىنا بايلانىستى ادىلەتسىز بولدى دەپ شەشكەن. دەلاۆەر جوعارعى سوتى جۇما كۇنى «[وپتسيونداردى] توقتاتۋ دۇرىس ەمەس شارا بولدى» دەپ شەشكەننەن كەيىن، Forbes بۇل جەڭىلدىكتى الىپ تاستاپ، ماسكتىڭ تازا بايلىعىنىڭ بولجامىن 69,5 ميلليارد دوللارعا ارتتىردى.
وسى شەشىمنەن كەيىن Tesla تاعى دا ماسكتىڭ ەڭ قۇندى اكتيۆىنە اينالدى. وپتسيونداردان باسقا، ول ەلەكتروموبيل ءوندىرۋشىسىنىڭ %12- ىنا يەلىك ەتەدى، ونىڭ قۇنى 199 ميلليارد دوللار. بۇل ونىڭ Tesla ۇلەسىنىڭ جالپى قۇنىن 338 ميلليارد دوللارعا جەتكىزەدى. بۇل Tesla قاراشا ايىندا ماسكقا بەرگەن جەكە، رەكوردتىق وتەماقى پاكەتىن ەسەپتەمەگەندەگى كورسەتكىش. مىسالى، ەگەر Tesla الداعى ون جىلدا نارىقتىق كاپيتاليزاتسياسىن سەگىز ەسەدەن استام ارتتىرسا، بۇل پاكەت وعان قوسىمشا 1 تريلليون دوللارعا دەيىن اكسيالار اكەلۋى مۇمكىن (سالىقتاردى جانە شەكتەۋلى اكتسيالاردى شىعارۋ قۇنىن ەسەپتەمەگەندە).
ماسكتىڭ ەكىنشى ەڭ قۇندى اكتيۆى SpaceX- تەگى شامامەن 42 پايىزدىق ۇلەسى قازىر ونىڭ Tesla اكسيالارىنان (شامامەن 336 ميلليارد دوللار) نەبارى 2 ميلليارد دوللارعا از باعالانعان. باعالاۋ وسى ايدا جاريالانعان جەكە تەندەرلىك ۇسىنىسقا نەگىزدەلگەن. وندا ماسكتىڭ زىمىران كومپانياسى تامىز ايىنداعى 400 ميلليارد دوللاردان 800 ميلليارد دوللارعا دەيىن باعالانعان.
دەگەنمەن ماسكتى الەمدەگى العاشقى تريلليونەر ەتەتىن Tesla ەمەس، SpaceX بولۋى مۇمكىن. كومپانيا 2026 -جىلى IPO وتكىزۋدى ماقسات ەتىپ وتىر، بۇل ونىڭ قۇنىن شامامەن 1,5 تريلليون دوللارعا جەتكىزۋى مۇمكىن.
