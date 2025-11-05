يلون ماسك سمارتفونداردىڭ 2030 -جىلعا قاراي جويىلاتىنىن بولجادى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق بيزنەسمەن جانە SpaceX نەگىزىن قالاۋشى يلون ماسك ءداستۇرلى سمارتفوندار بەس جىل ىشىندە جويىلىپ كەتەدى دەپ سانايدى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly تەلەارناسى.
كاسىپكەر بۇل بولجامىن تەلەجۇرگىزۋشى دجو روگانعا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازىرگى گادجەتتەر 2030 -جىلعا قاراي ەكرانسىز نەمەسە ءداستۇرلى قوسىمشالارسىز پايدالانۋشىلارمەن ارەكەتتەسە الاتىن جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەيتىن قۇرىلعىلارمەن الماستىرىلادى.
سونىمەن قاتار، ماسك بۇل قۇرىلعىلار كەز كەلگەن بەينە جانە اۋديو مازمۇندى تالداي الاتىنىن، ادامنىڭ قالاۋىن بولجاي الاتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ماسك گروكيپەديانىڭ ىسكە قوسىلعانىن جاريالادى.
كاسىپكەردىڭ مالىمدەۋىنشە، جاڭا رەسۋرس قازىرگى ۋاقىتتا ءتۇپنۇسقا «ۆيكيپەديادا» سىلتەمە جاساۋعا تىيىم سالىنعان دەرەككوزدەر نەگىزىندە كونتەنت جاسايدى جانە جالپىعا قولجەتىمدى بولادى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا