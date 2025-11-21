يلون ماسك: Optimus روبوتى حيرۋرگتەن اسىپ تۇسەدى
استانا. قازاقپارات - «گۋمانويدتى روبوت الەمدەگى ەڭ مىقتى دەگەن حيرۋرگتان دا اسىپ تۇسەدى». وپتيمۋس قۇلتەمىرىن ويلاپ تاپقان يلون ماسك وسى سوزىنە كامىل سەنەدى. امەريكالىق كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، وپتيمۋس ادامزات بالاسىنا ەڭ جوعارعى مەديتسينالىق قىزمەت ءتۇرىن ۇسىنا الادى.
ماسك مۇنىمەن شەكتەلىپ قالماق ەمەس. ءتىپتى الەمدە كەدەيلىك دەگەندى تولىق جويۋعا بولادى دەپ وتىر. بۇعان دەيىن ادام تەكتەس روبوتتىڭ ءۇي شارۋاسىنا كومەكتەسىپ، تاماق ءپىسىرىپ، ءتىپتى، كۋنگ-فۋمەن اينالىسقانىن تالاي كوردىك. ءبىراق يلون ماسك مۇنىمەن توقتاپ قالعىسى جوق. جاساندى سانا يەسىن ودان ءارى جەتىلدىرمەك. ول كەلەر جىلدىڭ باسىندا كوپشىلىككە وپتيمۋستىڭ جاڭا نۇسقاسى تانىستىرىلاتىنىن جەتكىزدى. ءسويتىپ، روبوتتاردىڭ حيرۋرگسىز-اق وتا جاسايتىن كۇنى الىس ەمەستىگىن ايتادى. سوزىنشە، ادامزات بالاسىنىڭ قولىنان كەلمەيتىن دالدىك روبوتقا ءتان. ولار ەڭ قيىن دەگەن مەديتسينالىق ەمشارالاردى ورىندايدى.
يلون ماسك، كاسىپكەر:
- ادامدار كەدەيلىكتىڭ جويىلۋى جانە ساپالى مەديتسينالىق قىزمەت جايلى ءجيى ايتادى. بۇل تەك Optimus روبوتىنىڭ كومەگىمەن ىسكە اسادى. گۋمانويدتى روبوتتار ارقىلى شىن مانىندە ءار ازاماتقا جوعارى دەڭگەيلى مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋگە بولادى. تۇبىندە Optimus كەز كەلگەن حيرۋرگتان اسىپ تۇسەدى.
ادام تەكتەس روبوتتار قازىردىڭ وزىندە الەمنىڭ كوپتەگەن مەديتسينالىق مەكەمەلەرىندە وتا جاساۋعا قاتىسادى. ماسەلەن، بەرليندەگى اۋرۋحانادا روبوتتىڭ كومەگىمەن جۇرەك قاقپاقشالارىندا اقاۋى بار نەمەسە يشەميالىق اۋرۋعا شالدىققان ناۋقاستارعا كەۋدە قۋىسىن تولىق كەسپەستەن وتا جاساۋعا مۇمكىندىك بار. ناتيجەسىندە ناۋقاستاردىڭ وتادان كەيىن قالپىنا كەلۋىنە كوپ ۋاقىت كەتپەيدى. الايدا بۇل روبوتتار وزدىگىنەن جۇمىس ىستەمەيدى. ادامنىڭ باسقارۋىمەن ارەكەت ەتەدى.
ۆولكمار فالك، كارديولوگيا ورتالىعىنىڭ مەديتسينا جەتەكشىسى:
- بۇگىندە اۋرۋحانامىزدا بۇل تەحنولوگيا ارقىلى 260 وپەراتسيا جاسالدى. جۇيەنىڭ كەلەسى بۋىنى نارىققا 2026 -جىلى شىعادى. قازىرگىگە قاراعاندا الدەقايدا دامىعان. ال قىتاي ادام تەكتەس روبوتتاردىڭ جاپپاي وندىرىسىنە كىرىستى. 2025 -جىلدىڭ العاشقى 9 ايىندا 50 ميلليارد يۋان كولەمىندەگى 600-دەن استام ينۆەستيتسيالىق جوباعا قول قويىلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,5 ەسە كوپ. جاڭا قۇلتەمىرلەر ءىرى اۆتوزاۋىتتار مەن تەحنولوگيالىق كومپانيالاردا عانا ەمەس، مەديتسينادا دا كەڭىنەن قولدانىلادى.
وزىق تەحنولوگيانىڭ كومەگىمەن قىتايلىق دارىگەرلەر العاش رەت حروموسومالار جيىنتىعىن انىقتايتىن قۇرىلعى ويلاپ تاپتى. ول جاسۋشالاردى سكانەرلەپ، حروموسومالىق بۇزىلىستاردى نەبارى 4 كۇندە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنى ەرتە انىقتاۋدىڭ ماڭىزى زور. ويتكەنى حروموسومالاردىڭ قۇرىلىمى نە سانىنىڭ وزگەرۋى داۋن سيندرومى سىندى تۋا بىتكەن اۋرۋلارعا سەبەپ بولادى.
سون نين، رەپرودۋكتيۆتى دەنساۋلىقتى جاقسارتۋ تەحنولوگيالارىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى:
- ءداستۇرلى ميكروسكوپيالىق تەحنولوگيا ارقىلى دارىگەرلەر ءار حروموسومانى ساناپ وتىرادى. قانداي دا ءبىر بۇزىلىستاردى انىقتاپ، ناتيجەنى الۋ ءۇشىن ءبىر ايعا دەيىن ۋاقىت كەتەدى. ال بۇل ءادىس جۇمىستى الدەقايدا جەڭىلدەتەدى. قازىر قۇرىلعى قىتايدىڭ 400-دەن استام اۋرۋحاناسىندا پايدالانىلادى. ۇلى بريتانيا، برازيليادان تاپسىرىستار ءتۇسىپ جاتىر.
ايتسە دە ەت پەن سۇيەكتەن جارالعان ادامزات بالاسىنىڭ اقىل-ويىن، سانا-تۇيسىگىن روبوت الماستىرا الاتىنىنا كۇمان بار. ازىرگە ولار تەك دارىگەرلەردىڭ جۇمىسىن وڭتايلاندىرىپ، كومەكشىنىڭ ءرولىن اتقارادى. جاقىندا رەسەيدە العاشقى گۋمانويدتى روبوتتىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى. قۇلتەمىردىڭ ساحناعا شىعۋى سول-اق ەكەن، اياعىن ءار جەردەن ءبىر باسىپ، تالتىرەكتەگەن كۇيى ەتبەتىنەن قۇلاپ ءتۇستى. ونى جاساپ شىعارعان كومپانيا مۇنى تەحنيكالىق اقاۋلارمەن بايلانىستىردى. سوعان قاراعاندا روبوت حيرۋرگتىڭ ورنىن باسادى دەپ ايتۋعا ءالى تىم ەرتە.