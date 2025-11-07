يلون ماسك الەمدەگى ەڭ العاشقى تريلليونەر اتانۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - Tesla اكسيونەرلەرى كومپانيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى يلون ماسكقا 1 تريلليون دوللارعا جۋىق وتەماقى تولەيتىن بولدى، دەپ حابارلايدى BBC.
بەيسەنبى كۇنى وتكەن جىل سايىنعى جالپى جينالىستا Tesla اكسيونەرلەرىنىڭ %75- ى بۇرىن-سوڭدى بولماعان مولشەردە بونۋس بەرۋ شەشىمىن ماقۇلدادى.
بۇل كەلىسىم يلون ماسكتى الداعى جىلدارى ەلەكتروموبيلدەر شىعاراتىن كومپانيانىڭ نارىقتىق قۇنىن ەداۋىر ارتتىرىپ، جوعارى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋدى مىندەتتەيدى. ەگەر ول كەلىسىمشارتتاعى مىندەتتەرىن ورىنداسا، وعان تاعى جۇزدەگەن ميلليون جاڭا Tesla اكسيالارى تارتۋ ەتىلەدى.
CNN اتاپ وتكەندەي، ىقتيمال وتەماقى ماسكتى تاريحتاعى العاشقى تريلليونەر ەتە الادى. قازان ايىنىڭ باسىندا كاسىپكەر بايلىعى 500 ميلليارد دوللارعا جەتكەن العاشقى ادام بولعان ەدى.
قازىر Tesla-نىڭ نارىقتىق قۇنى شامامەن 1,4 تريلليون دوللار. ماسك ونى الداعى 10 جىل ىشىندە 8,5 تريلليون دوللارعا دەيىن جەتكىزۋى ءتيىس. سونداي-اق ول ءوزىن-ءوزى باسقاراتىن ميلليونداعان Tesla Robotaxi كولىكتەرىن كوممەرتسيالىق پايدالانۋعا بەرۋى كەرەك.
- ءبىزدىڭ جاساعالى جاتقان ءىسىمىز Tesla-نىڭ بولاشاقتاعى جاڭا تاراۋى عانا ەمەس، تۇتاستاي جاڭا تۋىندى بولماق. اكسيونەرلەردىڭ باسقا جينالىستارى ءىش پىستىرارلىقتاي بولسا، بىزدە قىزىقتى ءىس-شارالار بولادى، - دەدى ماسك وستيندەگى جيىندا.
بەكىتىلگەن كەلىسىم ماسكتى Tesla كومپانياسىندا كەم دەگەندە 7,5 جىل جۇمىس ىستەۋىنە باعىتتالعان. بۇل وعان كومپانياداعى ۇلەسىن 12-دەن %25- عا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ماسك بۇعان دەيىن Tesla-عا بولاشاقتا شەكسىز وسە بەرەتىن كومپانيا دەپ باعا بەردى. ەگەر ول اۆتونومدى جۇرگىزۋ تەحنولوگيالارى مەن جاساندى ينتەللەكت جوسپارلارىن جۇزەگە اسىرسا، Tesla الەمدەگى ەڭ قىمبات كومپانيا بولاتىنىن ايتتى.
ماسك ءوز ۇلەسى كومپانيانىڭ بولاشاعىن ايقىنداي الاتىنداي مولشەردە ۇلعايتىلماسا، Tesla-دان كەتۋى نەمەسە باسشىلىقتا ەكىنشى ورىنعا ىعىسۋى مۇمكىن ەكەنىن تۇسپالداپ ايتقان ەدى.
Tesla-نىڭ ءىرى ينۆەستورلارى، سونىڭ ىشىندە ا ق ش- تىق CalPERS پەن نورۆەگيانىڭ الەمدەگى ەڭ ءىرى مەملەكەتتىك زەينەتاقى قورلارى يلون ماسكقا بۇنداي ۇلكەن سومادا وتەماقى تولەۋگە قارسى بولعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Tesla يلون ماسك ءۇشىن 29 ميلليارد دوللار كولەمىندە جاڭا سىياقىنى ماقۇلداعانى جايلى جازعان ەدىك.