«ديپلوممەن اۋىلعا» باعدارلاماسىنىڭ تىزبەسىنە جاڭا ماماندىقتار قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ تۋرالى» زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ەكىنشى وقىلىمدا قابىلدادى.
ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، بۇل قۇجات جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ جۇيەسىن قۇقىقتىق رەتتەۋدى جەتىلدىرۋگە (ۇعىمدىق اپپاراتتى ناقتىلاۋ؛ جەرگىلىكتى قوعامداستىقتىڭ جيىندارى مەن جينالىستارىن وتكىزۋگە بايلانىستى ماسەلەلەردى رەتتەۋ جانە ت. ب.)، ءماسليحاتتار قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق ءماسليحات اپپاراتى باسشىسىن تاعايىنداۋ جانە لاۋازىمنان بوساتۋ ءتارتىبىن، ونىڭ وكىلەتتىكتەرىن ايقىنداۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار بۇل زاڭدا جەرگىلىكتى ماڭىزى بار ماسەلەلەردى شەشۋگە ازاماتتاردىڭ قاتىسۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ قادامدارى قامتىلعان.
- بۇدان بولەك، سۋرروگات انا ماسەلەلەرى ەسكەرىلگەن. سۋرروگات انا قىزمەتتەرىنە تاپسىرىس بەرۋشىلەر نەكەدەگى ەرلى- زايىپتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى عانا بولا الادى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇقاش ەسكەندىروۆ.
سونىمەن قاتار ەل ازاماتى قاتارىنان ەكى رەتتەن ارتىق ەمەس ءماسليحات ءتوراعاسى بولىپ سايلانۋى تۋرالى شەكتەۋ بەلگىلەندى.
- «ديپلوممەن اۋىلعا» باعدارلاماسىنا قاتىساتىنداردىڭ تىزبەسىن كەڭەيتۋ ەسكەرىلگەن. بۇل رەتتە ارحيۆ ءىسىنىڭ جانە تسيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ماماندار قوسىلدى، - دەدى دەپۋتات.
ەسكە سالساق، بيىل ءساۋىر ايىندا پارلامەنت ءماجىلىسى وسى قۇجاتتى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.