يلون ماسك پەن سەم التمان قۋاتتى ج ي جۇيەلەرىن ازىرلەۋدى باياۋلاتۋدى قولدادى
استانا. kazinform — يلون ماسك پەن OpenAI باسشىسى سەم التمان Anthropic كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى داريو امودەيدىڭ جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ەڭ قۋاتتى جۇيەلەرىن ازىرلەۋ قارقىنىن باسەڭدەتۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قولدادى. بۇل ۇسىنىس ج ي جۇيەلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
امودەيدىڭ ايتۋىنشا، وزىق ج ي مودەلدەرىنىڭ مۇمكىندىكتەرى باقىلاۋ مەن قاۋىپسىزدىك تەتىكتەرىنە قاراعاندا جىلدامىراق دامىپ جاتىر. ونىڭ باعالاۋىنشا، الداعى 6-12 ايدىڭ وزىندە مۇنداي جۇيەلەر اۋقىمدى كيبەرشابۋىلدار جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قابىلەتتەرگە يە بولۋى ىقتيمال. مۇنداي شابۋىلدار كوپتەگەن اۆتونومدى ج ي اگەنتتەرىن پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسۋى مۇمكىن.
ول ازىرلەۋشىلەرگە قوسىمشا ءبىر- ەكى جىل ۋاقىت بەرىلسە، سەنىمدى باقىلاۋ تەتىكتەرىن قالىپتاستىرىپ، ج ي- گە بايلانىستى تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا مۇمكىندىك ارتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
داريو امودەي ءۇش نەگىزگى باعىتتى ۇسىندى. ولار — ءىرى ج ي كومپانيالارىنا تۇراقتى ءارى تاۋەلسىز اۋديت جۇرگىزۋ، جەتەكشى ازىرلەۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىكتىڭ ورتاق ستاندارتتارىن ازىرلەۋى جانە نارىقتاعى جەكەلەگەن كومپانيالارعا باسەكەلەستىك ارتىقشىلىق بەرمەي، ج ي ازىرلەۋ قارقىنىن بىرلەسىپ باسەڭدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن حالىقارالىق كەلىسىمدەر جاساۋ.
بۇل ۇستانىمدى قولداعانداردىڭ ءبىرى يلون ماسك بولدى. كەيىن OpenAI باسشىسى سەم التمان دا وزىق مودەلدەردى ازىرلەۋ قارقىنىن باسەڭدەتۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، التمان كومپانيا قىزمەتكەرلەرىنە OpenAI بارعان سايىن قۋاتتى ج ي جۇيەلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق كۇشەيگەن جاعدايدا ولاردى ازىرلەۋ قارقىنىن تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا دايىن ەكەنىن ايتقان.
OpenAI بۇعان دەيىن دە جاڭا مودەلدەردى ازىرلەۋ جىلدامدىعى ولاردىڭ قورعانىس، مونيتورينگ جانە باقىلاۋ دەڭگەيىنە ساي بولۋى كەرەكتىگىن مالىمدەگەن. كومپانيانىڭ ايتۋىنشا، وزىق ج ي جۇيەلەرىنىڭ مۇمكىندىكتەرى تەز دامىپ جاتقاندىقتان، ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن تەتىكتەر دە ودان وزىق قارقىنمەن جەتىلۋى قاجەت.
بۇل ماسەلەگە OpenAI كومپانياسىنىڭ جازدا جۇرگىزگەن ىشكى سىناقتارى كەزىندە بولعان وقيعا دا نازار اۋدارتتى. تەستىلەۋ بارىسىندا ج ي اگەنتتەرى وقشاۋلانعان ورتاداعى شەكتەۋلەردى اينالىپ ءوتىپ، ينتەرنەتكە قوسىلىپ، OpenAI- ءدىڭ جەكەلەگەن جۇيەلەرى مەن Hugging Face پلاتفورماسىنا كىرگەن. كەيىن OpenAI بۇل جاعدايدى اۆتونومدى اگەنتتەردىڭ قورعانىس شارالارى جەتكىلىكسىز بولعان كەزدەگى مۇمكىندىكتەرىن كورسەتەتىن ماڭىزدى ەسكەرتۋ دەپ باعالادى.
بۇعان دەيىن Anthropic كومپانياسىنىڭ زەرتتەۋشىسى دجەيكوب كوكسون جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جارىسى جاۋاپسىز سيپات الىپ بارا جاتقانىن ايتىپ، بۇل تەحنولوگيا بولاشاقتا ادامزاتتىڭ جويىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.